انفعال قوي من إكرامي على رضا عبد العال: اتكلم كويس ومتهزرش معايا.. احنا الأهلي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - انفعل إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي الأسبق، على رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، في برنامج اللعيب، على قناة إم بي سي، عقب تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال رضا عبد العال، خلال حواره ببرنامج «اللعيب»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «الأهلي فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد معاناة، وأي حد أهلاوي هيقول مكنش خايف يبقى كداب».

وأضاف رضا عبد العال: «الأهلي معملش حاجة في المباراة، الأهلي النهاردة في الملعب كان (محمد أبوسويلم)، يعني الرجولة والجدعنة والإصرار والروح.. إللي كسب الأهلي روح اللعيبة».

ورد إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي الأسبق، على تصريح رضا عبدالعال: «أنا مكنتش خايف، الوداد معملش حاجة غير الهدف الذي أحرزه، الروح موجودة على طول في لاعبي الأهلي».

ووجه رضا عبد العال، رسالة إلى إكرامي، قائلًا: «انت كنت خايف، بدليل لما جون الوداد دخل وقعت تحت الترابيزة».

وانفعل إكرامي على رضا عبد العال، قائلًا: «اتكلم معايا عدل، إيه وقع تحت الترايزة! إحنا مش موقف تهريج دلوقتي؟ احنا في موقف فرحة».

وتابع: «احنا لعبنا وحش ومدربنا وحش وحش ولعبتنا وحشة، لكن خدنا الكاس».