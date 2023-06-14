مروان عطية أساسيا.. فيتوريا يعلن التشكيل الرسمي للفراعنة أمام غينيا في تصفيات إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة أمام غينيا ، في المباراة التى تنطلق بعد قليل فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2024.

ويضم تشكيل منتخب مصر كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي،

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي

خط الوسط: مروان عطية، محمود حمادة، أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش ، مصطفى محمد.

يحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الرابعة، قبل مواجهة غينيا اليوم بالتصفيات الأفريقية، ويليه منتخب غينيا بنفس الرصيد ثم مالاوي وإثيوبيا برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.

ويحتاج المنتخب المصري إلى نقطة واحدة لحسم تأهله إلى النهائيات، مثل منتخب غينيا الذي كان قد تغلب على نظيره الإثيوبي 3 / 2 في الجولة الرابعة.