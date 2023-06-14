محمد صلاح قائداً لخط الهجوم .. تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام غينيا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، تشكيل مباراة المنتخب أمام غينيا التى تنطلق بعد قليل فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا كوت ديفوار 2024.

ويضم تشكيل منتخب مصر كلًا من، حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي، خط الوسط: مروان عطية، محمود حمادة، أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.

مقاعد البدلاء

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد أبو جبل ومحمد صبحي وأحمد بيكهام وأحمد فتوح وياسر إبراهيم ومهند لاشين وحمدي فتحي ومصطفى فتحي وتريزيجيه وحسين الشحات وكهربا.

يحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الرابعة، قبل مواجهة غينيا اليوم، بالتصفيات الإفريقية، ويليه منتخب غينيا بنفس الرصيد ثم مالاوي وإثيوبيا برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.