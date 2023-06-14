انطلاق مباراة مصر وغينيا بتصفيات أمم أفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - أنطلقت منذ قليل مباراة منتخب مصر أمام غينيا المقامة علي ملعب الكبير بمراكش المغربية ، ضمن مباريات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا “كوت ديفوار 2023"

و بدأ منتخب مصر مباراة غينيا ، بتشكيل مكون من : محمد الشناوي في حراسة المرمي ، محمد هاني وعلي جبر ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدي في خط الدفاع ، محمود حمادة ومروان عطية وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ، عمر مرموش و محمد صلاح تحت رأس الحربة مصطفي محمد.

ودخل منتخب مصر المباراة محتلًا صدارة مجموعته برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن غينيا ، ومتفوقًا بفارق 6 نقاط كاملة عن أثيوبيا ومالاوي قبل جولتين من نهاية التصفيات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة خلال التصفيات إلي نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار

◄ " ترتيب مجموعة مصر "

1- منتخب مصر 9 نقاط

2- منتخب غينيا 9 نقاط

3- منتخب مالاوي 3 نقاط

4- منتخب إثيوبيا 3 نقاط

◄ "نتائج منتخب مصر"

مصر _ غينيا 1 / 0

إثيوبيا _ مصر 2 / 0

مصر _ مالاوي 2 / 0

مالاوي _ مصر 0 / 4

◄ "سيناريوهات تأهل مصر"

يحتاج منتخب مصر الفوز او التعادل من أجل التأهل رسميًا الي أمم أفريقيا في نسختها القادمة بكوت ديفوار ، دون النظر الي باقي نتائج المباريات الاخري المتبقية.

كما يتأهل منتخب مصر حال خسارته أيضًا وذلك اذا تعادل منتخب أثيوبيا مع مالاوي خلال مباريات نفس الجولة دون الانتظار الي لقاءات الجولة الأخيرة

ويلتقي منتخب مصر أمام أثيوبيا بالقاهرة في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

◄ "تاريخ مواجهات مصر وغينيا"

تشير الأرقام الي تفوق الفراعنة علي نظيرة الغيني في تاريخ المواجهات بينهما ، حيث سبق وأن التقي منتخب مصر أمام غينيا في 10 مواجهات سابقة ، منها 7 مباريات رسمية وثلاث لقاءات ودية.

ويتفوق الفراعنة في المواجهات المباشرة مع نظيرة الغيني ، حيث حقق منتخب مصر الفوز في 5 مباريات بجانب التعادل في ثلاث مواجهات ، مقابل الهزيمة في مباراتين.

وكانت المواجهة الأولي في 7 فبراير عام 1970 بكأس الأمم الأفريقية وحقق المنتخب بأربعة أهداف مقابل هدف.

في حين شهدت اخر لقاء بين المنتخبين في يونيو من العام الماضي ، فوز الفراعنة بهدف دون رد بتوقيع مصطفي محمد.

◄ "القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا"

تذاع مباراة مصر وغينيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت.

◄ "قائمة المنتخب"

تضم قائمة المنتخب 28 لاعبًا هم :محمد الشناوي ، محمد صبحي ، محمد أبو جبل ، محمد هاني ، هشام صلاح ، أحمد رمضان بيكهام ، ياسر إبراهيم ، علي جبر ، محمد عبد المنعم ، محمود مرعي ، محمد حمدي ، أحمد أبو الفتوح ، مروان عطية ، مهند لاشين ، حمدي فتحي ، غنام محمد ، محمود حماده ، أحمد سيد زيزو ، أحمد عبد القادر ، محمد رضا بوبو ، محمد صلاح ، مصطفي فتحي ، حسين الشحات ، عمر مرموش ، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا ، أحمد ياسر ريان ، مصطفى محمد

◄ "مشوار فيتوريا مع منتخب مصر"

خاض فيتوريا مع منتخب مصر 5 مباريات منها ثلاثة تجارب ودية ومباراتين رسميتين ، وفاز منتخب مصر مع فيتوريا علي النيجر وليبيريا بنفس النتيجة 3-0 وبلجيكا 2-1 علي التوالي في مباريات ودية ، قبل ان يفوز الي مالاوي ذهابًا وإيابًا في تصفيات أمم أفريقيا بنتيجتي 2-0 ، 4-0.