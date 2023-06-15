دوري الأمم الأوروبية.. تعادل مثير بين هولندا وكرواتيا والمباراة إلى الوقت الإضافي

ياسر رشاد - القاهرة - إنتهت احداث الوقت الأصلي لمباراة هولندا وكرواتيا بالتعادل بهدفين لكل منهما في المواجهة النارية التي تجمعهما على ملعب فينورد في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

مالين يمنح هولندا التقدم في الشوط الأول

سيطر منتخب هولندا على المباراة منذ بدايتها ونجح في الاستحواذ على وسط الملعب معظم فترات الشوط، لكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

إنحصر اللعب في وسط الميدان حتى جاءت الدقيقة 32 عندما توغل اللاعب تيون كووبميينيرز إلى منطقة جزاء كرواتيا قبل أن يسدد خارج المرمى.

وفي الدقيقة 35 نجح دنيايل مالين في تسجيل هدف التقدم لهولندا بعد تسديدة قوية من داخل المنطقة سكنت الشباك.

حاول منتخب كرواتيا الضغط على هولندا في الدقائق المتبقية بحثاً عن تعديل النتيجة الا أن الحكم أطلق صافرة نهاية الشوط الأول معلناً تقدم هولندا على كرواتيا بنتيجة 2-0.

شوط ثاني ناري بين هولندا وكرواتيا

ضغط المنتخب الكرواتي هجومياً مع أنطلاقة الشوط الثاني وحاصر أصحاب الأرض في مناطقه الدفاعية بحثاً عن تسجيل هدف التعادل.

وفي الدقيقة 55 نجح منتخب كرواتيا في تسجيل هدف التعادل عن طيق لاعبه كراماريتش من ركلة جزاء.

واصل المنتخب الكرواتي هجومه وسيطرته وسط تراجع واضح لهولندا حتى سجل باساليتش هدف التقدم لكرواتيا لتصبح النتيجة 2-1.

استعاد منتخب هولندا سيطرته وحاول الوصول لمرمى كرواتيا وكاد فان دايك أن يدرك التعادل لولا تألق حارس مرمى كرواتيا.

وفي الوقت القاتل ينجح نوا لانج في تسجيل هدف قاتل لمنتخب هولندا أدرك به التعادل لتصبح النتيجة 2-2 وتذهب المباراة إلى الأوقات الإضافية.

وينتظر المتأهل من مباراة هولندا وكرواتيا الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية بين منتخبي اسبانيا وايطاليا في المباراة النهائية.

تشكيل منتخب هولندا في مواجهة كرواتيا

بيلو في حراسة المرمى

الدفاع: آكي، فان دايك، ماتس فيفر، لوتسهاريل جيرترويدا

خط الوسط: فرينكي دي يونج، تشافي سيمونز، مالاسيا

الهجوم: جاكبو، كووبميينيرز.

تشكيل منتخب كرواتيا في مواجهة هولندا

وجاء تشكيل منتخب كرواتيا على النحو التالي:

حارس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: يورانوفيتش، جوسيب سوتالو، دوماجوي فيدا

خط الوسط: بروزوفيتش، لوكا مودريتش، ماتيو كوفاتشيتش، إيفان بيريشيتش

خط الهجوم: ماريو باشاليتش، كراماريتش، إيفانوسيتش.