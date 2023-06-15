ميدو يعلق على تأهل منتخب مصر لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2023

ياسر رشاد - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، على فوز منتخب مصر أمام غينيا بهدفين مقابل هدف في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا.

وأكد ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمنتادا على قناة المحور، أن روي فيتوريا مدرب جيد ونجح في خطف المباراة رغم الظروف الصعبة، موضحًا: "لو الظروف مختلفة عن هذه الظروف، كنت هقول أن المنتخب مستواه سيئ ولكن هناك ظروف صعبة".

وتابع أن هذه الفترة هي أسوا فترة بالنسبة للاعبين المحترفين.

وأتم أن المنتخب نجح في الفوز رغم كل الظروف الصعبة أبرزها اللعب خارج الملعب وإصابة مرموش.

وشدد ميدو أن روي فيتوريا نجح في كسب ثقة جماهير منتخب مصر.

منتخب مصر يتأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا

تأهل منتخب مصر رسميًا إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 بعد الفوز على منتخب غينيا بثنائية مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما اليوم.

وحقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على نظيره غينيا بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الكبير لمراكش ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا.

تقدم منتخب غينيا في المبارة بهدف في الدقيقة 26 سجله اللاعب سيرهو غيراسي، ثم تمكن منتخب مصر من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 42 عن طريق النجم محمود حسن تريزيجية من صناعة محمد صلاح.

وفي الدقيقة 78 من عمر المباراة جاء هدف التقدم للفراعنة بأقدام النجم مصطفى محمد من تسديدة قوية، ليمنح الفراعنة التقدم لأول مرة في المباراة بعدما كانت النتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بهذا الانتصار تربع منتخب مصر على صدرة جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة حصدها من 4 انتصارات وهزيمة، بينما بقي منتخب غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

ويتواجد منتخبي ماولاي واثيوبيا في المركزين الثالث والرابع برصيد 3 نقاط لكل منهما.