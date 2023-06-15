بالأرقام.. تريزيجيه أفضل لاعبي منتخب مصر في مباراة غينيا

ياسر رشاد - القاهرة - قاد محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي، منتخب مصر للفوز على غينيا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في ساحل العاج.





وتأهل منتخب مصر رسميا إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية بعدما وصل للنقطة رقم 12 لينفرد بصدراة المجموعة الرابعة قبل جولة واحدة من نهاية مشوار التصفيات.

ومن المقرر أن منتخب مصر نظيره إثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام إثيوبيا بهدفين دون رد في الجولة الثانية من التصفيات، وكانت هي المباراة الثانية والأخيرة للمدرب السابق إيهاب جلال.

ولم يبدأ محمود حسن تريزيجيه في التشكيلة الأساسية لكن مع حلول الدقيقة العاشرة شارك بديلًا لزميله عمر مرموش الذي تعرض للإصابة.

وساهم محمود حسن تريزيجيه بشكل رئيسي فوز منتخب مصر على غينيا بعدما سجل وصنع هدفًا.

وسجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول بعد تسديدة من لمسة واحدة بعدما استغل تمريرة سحرية من محمد صلاح في الدقيقة 43 من الشوط الأول ثم صنع الهدف الثاني للمهاجم مصطفى محمد بعد عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 79.

وحصل الجناح الأيسر محمود حسن تريزيجيه على أعلى تقييم من بين لاعبي منتخب مصر بحسب موقع “سوفا سكور” المتخصص في الأرقام والإحصائيات.

ووصل تقييم تريزيجيه في مباراة مصر وغينيا إلى 7.7 من 10 بعدما ساهم في فوز الفراعنة.

أرقام تريزيجيه في مباراة مصر وغينيا :

1- شارك تريزيجيه لمدة 80 دقيقة في مباراة مصر وغينيا.

2- تمكن نجم طرابزون سبور ومنتخب مصر من تسجيل هدف وصناعة آخر كما خلق فرصة واحدة.

2- أكمل محمود حسن ترزيجيه 21 تمريرة منها 15 تمريرة صحيحة بينما لمس الكرة 33 مرة.

3- نجح ترزيجيه في تسديد 3 كرات كانت جميعها بين القائمين والعارضة.

مشوار تريزيجيه مع منتخب مصر وطرابزون سبور التركي

الجدير بالذكر أن ترزيجيه شارك في 28 مباراة مع طرابزون سبور في الدوري التركي لموسم 2022-2023، وساهم في 18 هدفًا بعدما تمكن من تسجيل 11 هدفًا وصناعة 7 أهداف.

وشارك محمود حسن تريزيجيه في إجمالي 17 مباراة خلال مشواره الدولي مع منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا، وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.