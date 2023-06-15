الشيخ يتفقد أكاديميات نادي النادي شيراتون بحضور نجمي الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس أمناء نادي النادي شيراتون، على تفقد أكاديمية كرة القدم في النادي، بحضور محمد يوسف وهادي خشبة نجمي الأهلي السابقين، والمسئولين عن أكاديمية كرة القدم في نادي النادي.

اكاديميات نادي النادي

وأكد الدكتور أحمد الشيخ أن الأكاديميات الرياضية في نادي النادي تشهد إقبالا كبيرا في ظل التعاقد مع نجوم الأهلي والزمالك السابقين لتولي تدريب وتعليم اللاعبين الصغار في كل اللعبات.

مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد إفراز مواهب عديدة للرياضة المصرية من أكاديميات نادي النادي في لعبات كرة القدم والطائرة واليد والتنس والإسكواش والسلة.

وأضاف أحمد الشيخ حرص إدارة نادي النادي شيراتون، على تنفيذ توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باستكمال الاكاديمات الرياضية لاكتشاف الموهوبين فى مختلف اللعبات الرياضية.

كان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفقد قبل أيام فرع نادي النادي بشيراتون بمصر الجديدة بحضور الدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس أمناء نادي النادي بشيراتون.

وأشاد وزير الشباب والرياضة باعمال التطوير في فرع نادي النادي شيراتون، وذلك بعد التشغيل التجربيي للنادي وافتتاحه، مطالبا بسرعة الانتهاء من باقي الأعمال بالنادي قبل الافتتاح الرسمي له.

وحرص وزير الشباب والرياضة على متابعة تدريبات أكاديميات بعض اللعبات في نادي النادي، والتقى عدد من الأعضاء، مؤكدا أن نادي النادي يمتاز بالعديد من المقومات التي تجعله جاذب للجمهور لممارسة الرياضة، وهو الأمر الذي تعكف عليه وزارة الشباب والرياضة دائما في خطتها، وهي توسيع قاعدة الممارسة بين الشباب وممارسة الرياضة.

ويضم نادي النادي بشيراتون، ملاعب كرة القدم، الملاعب المتعددة الأغراض، ملاعب التنس الأرضى، ملاعب الإسكواش، صالة البولينج، صالات الأنشطة الرياضية، الصالة المغطاة، تراك مشي، تراك دراجات، ملاعب بادل تنس، المبنى الاجتماعى والأماكن المخصصة للأسر والعائلات، بجانب حمام سباحة أوليمبي، وصالة جيم، وصالة الجمباز، كما تم تدشين بعض الأكاديميات الرياضية في كرة اليد وكرة القدم والكاراتيه.