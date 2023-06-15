منتخب مصر يتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل منتخب مصر رسميًا إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 بعد الفوز على منتخب غينيا بثنائية مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما اليوم.

وحقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على نظيره غينيا بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الكبير لمراكش ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد عبدالمنعم - محمد هاني - محمد حمدي - علي جبر.

الوسط: محمود حمادة - أحمد سيد زيزو - مروان عطية.

الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

بينما بدأ منتخب غينيا المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: إبراهيم كوني

الدفاع: أنتوين كونتي - مختار دياخابي - سيدو سو - اسياجا سيلا

الوسط: أمادو دياوارا - نابي كيتا - الياكس موريبا

الهجوم: فرنسوا كامانو - مورجان جيلافوجي - سيرهو جيراسي.

تقدم منتخب غينيا في المبارة بهدف في الدقيقة 26 سجله اللاعب سيرهو غيراسي، ثم تمكن منتخب مصر من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 42 عن طريق النجم محمود حسن تريزيجية من صناعة محمد صلاح.

وفي الدقيقة 78 من عمر المباراة جاء هدف التقدم للفراعنة بأقدام النجم مصطفى محمد من تسديدة قوية، ليمنح الفراعنة التقدم لأول مرة في المباراة بعدما كانت النتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بهذا الانتصار تربع منتخب مصر على صدرة جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة حصدها من 4 انتصارات وهزيمة، بينما بقي منتخب غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

ويتواجد منتخبي ماولاي واثيوبيا في المركزين الثالث والرابع برصيد 3 نقاط لكل منهما.