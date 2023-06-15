تريزيجيه ينقذ منتخب مصر بهدف التعادل أمام غينيا

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي بين أحداث الشوط الأول ، بهدف لكل فريق في المباراة الجارية الآن على ستاد مراكس بالمغرب في الجولة الـ5 في التصفيات الأفريقية.

بدأ منتخب غينيا بالضغط المبكر على دفاعات منتخب مصر لتضيق الخناق على الفراعنة لتسجيل هدف التقدم .

تعرض لاعبنا عمرو مرموش إلى إصابه في أحداث الشوط الأول عقب دخول لاعب غينيا في الدقيقة 12 من عمر اللقاء .

أجري روي فيتوريا مدرب منتخب مصر تغيرا بخروج مرموش ونزول محمود تريزيجيه.

تشكيل منتخب مصر لمباراة غينيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد عبدالمنعم - محمد هاني - محمد حمدي - علي جبر.

الوسط: محمود حمادة - أحمد سيد زيزو - مروان عطية.

الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

فيما تشكيل غينيا لمباراة منتخب مصر

حراسة المرمى: إبراهيم كوني

الدفاع: أنتوين كونتي، مختار دياخابي، سيدو سو، اسياجا سيلا

الوسط: أمادو دياوارا، نابي كيتا، الياكس موريبا

الهجوم: فرنسوا كامانو، مورجان جيلافوجي، سيرهو جيراسي.

وسجل هدف اللقاء في أحداث الشوط الأول ، إلى سيرهو جيراسي في الدقيقة 26 من أحداث الشوط الأول، بصناعة إيسياغاـ وجاء الهدف ، من اختراق رائع من إيسياجا سياللا لاعب غينيا من يسار منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية أرضية إلى سيهرو جيراسي الذي لم يجد صعوبة في تسديد الكرة داخل الشباك.

تمكن منتخب مصر من هز شباك غينيا لتسجيل هدف التعادل من أحداث الشوط الأول.

وسجل محمود تريزيجيه هدف التعادل في شباك منتخب مصر بصناعة محمد صلاح في الدقيقة 42.



ليطلق حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول التعادل الإيجابي بين غينيا على منتخب مصر بهدف لكل فريق.

على الجانب الأخر ، ويبحث المنتخب المصري للانفراد بصدارة ترتيب المجموعة الرابعة، حيث يتقاسم المنتخب الغيني الصدارة مع الفراعنة وكل منهما لديه 9 نقاط، لكن رفاق محمد صلاح يتفوقون بفارق الأهداف.

نجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز في 5 مواجهات، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل، وخسر الفراعنة مواجهة واحدة.

بينما على صعيد الفوز الأكبر بين المنتخبين، فقد حقق المنتخب المصري الفوز بنتيجة 4/1، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية في 1970.

جاءت أهداف منتخب الساجدين عن طريق علي أبو جريشة هدفين، وطه بصري وحسن الشاذلي لكل منهما هدف واحد.

بينما رد منتخب غينيا اعتباره بالفوز على المصري برباعية مقابل هدفين في بطولة الكان لعام 1976، لكن عاد الفراعنة وحققوا الفوز بنفس النتيجة 4/2، في 2013، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2014 بالبرازيل.

حيث جاءت الأهداف عن طريق الرباعي محمد أبو تريكة وحسام غالي ومحمد صلاح وعمرو ذكي.

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز بهدف نظيف في مباراة الذهاب من هذه المجموعة، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، بعدما نجح مصطفى محمد في تسجيل هدف المباراة الوحيد.