وزير الرياضة يؤازر المنتخب الأولمبي قبل أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - قبل سفرهم للمغرب لخوض البطولة الأفريقية المؤهلة لباريس 2024

حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التواجد اليوم الاربعاء بمقر اقامة المنتخب الأولمبي بفندق الإقامة الخاص بالمنتخب الاولمبي ببرج العرب وذلك لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفنى فى معسكرهم وتجمعهم التدريبي قبل خوضهم لمنافسات بطولة أمم إفريقيا تحت" ٢٣" سنة ، والتي تقام في المغرب خلال الفترة من ٢٤ يونيو حتى ٨ يوليو المقبلين، والمؤهلة لأولمبياد باريس ٢٠٢٤ .

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وشارك وزير الرياضة اللاعبين فى مشاهدة الشوط الأول من مباراة المنتخب الاول لكرة القدم بمباراته بالجولة الخامسة بتصفيات الأمم الإفريقية والمقامة بالمغرب بين منتخبنا القومى الأول أمام نظيره الغينى.

صبحي للاعبين : نثق فى قدراتكم على تحقيق لقب البطولة والتأهل للدورة الأولمبية



وأوضح صبحي الى توفير كافة سبل الدعم للمنتخب الاولمبي من قبل القيادة السياسية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ، مؤكدا ان المنتخب سيخوض منافسات صعبة فى البطولة المقبلة ولكنه على ثقه كبيرة فى اللاعبين وجهازهم الفنى في تقديمهم أفضل ما لديهم لتحقيق البطولة ومن ثم الصعود للاوليمبياد بباريس ٢٠٢٤ ، وذلك لتحقيق آمال الجمهور المصري والوصول الى أبعد نقطة ممكنة من الانتصارات ، خاصة وأن المنتخب يدخل البطولة وهو حامل لقبها السابق كما يضم المنتخب العديد من العناصر المميزة والتى تمتلك الموهبة بالإضافة إلى إدراكهم لقيمة تمثيل منتخب مصر، وأيضا لامتلاك المنتخب الاولمبي لجهاز فنى على أعلى مستوي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب.

ويختتم منتخبنا الاولمبي معسكره التدريبي غدا الخميس بمباراة ودية أمام المنتخب الغاني قبل السفر للمغرب السبت المقبل ، كما سيخوض منتخبنا الاولمبي مباراة ودية أخرى قبل خوض التصفيات يوم ٢٠ يونيو من الشهر الحالى أمام نظيره الكونغولى بالمغرب .

ويتواجد المنتخب المصري الأولمبي ضمن المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ عاماً، والتي تضم كل من مالي والجابون والنيجر .

ومن المنتظر ان يبدأ منتخب الفراعنة الاولمبي اولى مبارياته فى بطولة أمم إفريقيا يوم ٢٥ يونيو أمام منتخب النيجر فى مدينة طنجة والتي تستضيف منافسات مجموعة مصر وسوف يتأهل مباشرة إلى اوليمبياد باريس ٢٠٢٤ أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث ، فيما سيخوض صاحب المركز الرابع مباراة فاصلة امام نظيره من قارة أسيا.