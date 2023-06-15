مدرب برتغالي يدخل اهتمامات النصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - دخل مدرب برتغالي اهتمامات نادي النصر السعودي الذي يبحث في الوقت الحالي عن تعيين مدربًا جديدًا للفريق قبل بداية الموسم المقبل من الدوري السعودي للمحترفين.



ويكثف النصر السعودي البحث عن مدرب جديد لخلافة الفرنسي رودي جارسيا الذي كان قد رحل عن تدريب العالمي.

وأنهى النصر منافسات الدوري السعودي لموسم 2022-2023 في المركز الثاني برصيد 67 نقطة خلف اتحاد جدة بطل الدوري وصاحب المركز الأول برصيد 72 نقطة.

وكان النصر السعودي قد أعلن في أبريل الماضي عن إقالة الفرنسي رودي جارسيا من تدريب الفريق وتعيين دينكو إيليشيتش بديلًا له بشكل مؤقت.



ولعب الفرنسي رودي جارسيا 26 مباراة مع النصر منها 23 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين ومباراتين في كأس الملك ومباراة واحد في كأس السوبر السعودي.

وحقق رودي جارسيا 18 فوزًا مع النصر بينما تعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات.

مرشح جديد لتدريب النصر السعودي

وأصبح المدرب البرتغالي لويس كاسترو مرشحًا جديدًا لتدريب النصر السعودي في الموسم المقبل.



وكشفت صحيفة “ريكورد” البرتغالي عن اهتمام النصر السعودي بالتعاقد مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو لخلافة الفرنسي رودي جارسيا.

وأضافت الصحفية البرتغالية أن لويس كاسترو خطف أنظار أنظار إدارة النصر السعودي بعدما قدم موسمًا مميزًا مع بوتافوجو البرازيلي.



ولم يتحرك النصر السعودي للتفاوض رسميا مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو والذي ينتهي عقده مع بوتافوجو البرازيلي في شهر ديسمبر المقبل.

وسبق للمدرب البرتغالي لويس كاسترو تدريب أندية شختار الاوكراني وبورتو البرتغالي والدحيل القطري ثم رحل لتدريب بوتافوجو البرازيلي.

ويعد لويس كاسترو أحد أبرز المدربين البرتغاليين في الوقت الحالي بسبب نتائجه المميزة مع فريق بوتافوجو البرازيلي والذي خاض معه إجمالي 36 مباراة، وقد حقق الفوز في 22 مباراة بينما تعادل 6 مرات وخسر 8 لقاءات.

الجدير بالذكر أن النصر السعودي دخل في مفاوضات مكثفة مع المدرب التشيلي مانويل بليجيريني.

وبحسب صحفية “آس” الإسبانية فإن المدير الفني لفريق ريال بيتيس قد رفض عرضًا مغريًا بقيمة 15 مليون يورو لتدريب النصر السعودي.

ويمتد عقد بيليجريني مع ريال بيتيس الإسباني إلى عام 2025، ولديه شرط جزائي يصل إلى 6 ملايين يورو.