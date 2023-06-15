مصطفى محمد يحطم طموح غينيا ويتقدم لمنتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - سجل منتخب مصر هدف التقدم على منتخب غينيا في المباراة الجارية الآن على الملعب الكبير لمراكش ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا.

جاء الهدف بأقدام النجم مصطفى محمد من تسديدة قوية في الدقيقة 78 من عمر المباراة، ليمنح الفراعنة التقدم لأول مرة في المباراة بعدما كانت النتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد عبدالمنعم - محمد هاني - محمد حمدي - علي جبر.

الوسط: محمود حمادة - أحمد سيد زيزو - مروان عطية.

الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

بينما بدأ منتخب غينيا المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: إبراهيم كوني

الدفاع: أنتوين كونتي - مختار دياخابي - سيدو سو - اسياجا سيلا

الوسط: أمادو دياوارا - نابي كيتا - الياكس موريبا

الهجوم: فرنسوا كامانو - مورجان جيلافوجي - سيرهو جيراسي.

تقدم منتخب غينيا في المبارة بهدف في الدقيقة 26 سجله اللاعب سيرهو غيراسي، ثم تمكن منتخب مصر من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 42 عن طريق النجم محمود حسن تريزيجية من صناعة محمد صلاح.

وبهذه النتيجة يُحطم المنتخب المصري آمال نظيره الغيني في الفوز.