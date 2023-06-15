دوري الأمم الأوروبية.. مودريتش يقود تشكيل كرواتيا امام هولندا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا عن تشكيه الاساسي الذي واجهة نظيره الهولندي في مباراة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويشهد تشكيل المنتخب الكرواتي تواجد القوة الضاربة بالكامل وعلى رأسها المخضرم لوكا مودريتش قائد المنتخب.

تشكيل منتخب كرواتيا في مواجهة هولندا

وجاء تشكيل منتخب كرواتيا على النحو التالي:

حارس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: يورانوفيتش، جوسيب سوتالو، دوماجوي فيدا

خط الوسط: بروزوفيتش، لوكا مودريتش، ماتيو كوفاتشيتش، إيفان بيريشيتش

خط الهجوم: ماريو باشاليتش، كراماريتش، إيفانوسيتش.

كومان يعلن تشكيل منتخب هولندا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

وجاء تشكيل هولندا لمواجهة اليوم كما يلي:

بيلو في حراسة المرمى

الدفاع: آكي، فان دايك، ماتس فيفر، لوتسهاريل جيرترويدا

خط الوسط: فرينكي دي يونج، تشافي سيمونز، مالاسيا

الهجوم: جاكبو، كووبميينيرز.

الغيابات تضرب هولندا قبل مواجهة كرواتيا

في سياق متصل، كشف الاتحاد الهولندي لكرة القدم، الإثنين الماضي، غياب لاعب قلب الدفاع ماتيس دي ليخت عن المنتخب في نهائيات دوري أمم أوروبا التي تستضيفها هولندا بسبب الإصابة.

تعرض دي ليخت للإصابة في ربلة الساق، عضلة السمانة في مران المنتخب الهولندي استعدادًا لمواجهة ضيفه الكرواتي بعد غدٍ الأربعاء في الدور قبل النهائي من دوري الأمم.

سيدخل مكانه دالي بليند في قائمة المنتخب الهولندي الذي يدربه المدير الفني رونالد كومان.

على الجانب الآخر، في الدور قبل النهائي يوم الخميس تجرى مباراة بين المنتخب الإيطالي بطل أوروبا ونظيره الإسباني، وستقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية للبطولة يوم الأحد المقبل.

كما يغيب عن الطواحين الهولندية، المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، عن دور نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، لعدم تعافيه من الإصابة.

وأوضح الاتحاد الهولندي عبر حساباته الرسمية، أنه لن يكون ممفيس ديباي متاحًا لنهائيات دوري الأمم الأوروبية، نتمنى لك تعافيًّا سريعًا، ممفيس.

وكان ديباي تعرض للإصابة في أوتار الركبة في مارس خلال مباراة ودية ضد جبل طارق.

لم يشارك ديباي منذ أكثر من شهر قبل عودته إلى صفوف فريقه الجديد أتلتيكو مدريد الإسباني في نهاية إبريل، لكن إصابته في ربلة الساق اليمنى عادت لـ صاحب 44 هدفًا في 88 لقاءً دوليًّا.