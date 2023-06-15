دوري الأمم الأوروبية.. كرواتيا يضرب هولندا برباعية ويتأهل للنهائي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب كرواتيا فوزاً مثيراً على مضيفه الهولندي بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد مباراة ماراثونية في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت المباراة العديد من التقلبات في وقتها الأصلي الذي انتهى بالتعادل 2-2 لتمتد إلى الأوقات الإضافية حتى نجح رفاق لوكا مودريتش في حسم بطاقة العبور للنهائي.

سيطر منتخب هولندا على المباراة منذ بدايتها ونجح في الاستحواذ على وسط الملعب معظم فترات الشوط، لكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

انحصر اللعب في وسط الميدان حتى جاءت الدقيقة 32 عندما توغل اللاعب تيون كووبميينيرز إلى منطقة جزاء كرواتيا قبل أن يسدد خارج المرمى.

وفي الدقيقة 35 نجح دنيايل مالين في تسجيل هدف التقدم لهولندا بعد تسديدة قوية من داخل المنطقة سكنت الشباك.

حاول منتخب كرواتيا الضغط على هولندا في الدقائق المتبقية بحثاً عن تعديل النتيجة إلا أن الحكم أطلق صافرة نهاية الشوط الأول معلناً تقدم هولندا على كرواتيا بنتيجة 2-0.

شوط ثاني رائع بين هولندا وكرواتيا

ضغط المنتخب الكرواتي هجومياً مع انطلاقة الشوط الثاني وحاصر أصحاب الأرض في مناطقه الدفاعية بحثاً عن تسجيل هدف التعادل.

وفي الدقيقة 55 نجح منتخب كرواتيا في تسجيل هدف التعادل عن طيق لاعبه كراماريتش من ركلة جزاء.

واصل المنتخب الكرواتي هجومه وسيطرته وسط تراجع واضح لهولندا حتى سجل باساليتش هدف التقدم لكرواتيا لتصبح النتيجة 2-1.

استعاد منتخب هولندا سيطرته وحاول الوصول لمرمى كرواتيا وكاد فان دايك أن يدرك التعادل لولا تألق حارس مرمى كرواتيا.

وفي الوقت القاتل ينجح نوا لانج في تسجيل هدف قاتل لمنتخب هولندا أدرك به التعادل لتصبح النتيجة 2-2 وتذهب المباراة إلى الأوقات الإضافية.

كرواتيا تخطف بطاقة التأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية

جاءت إنطلاقة الشوط الإضافي الاول قوية من الجانبين رغم الحذر الواضح في الأداء والذي لم يدم طويلاً بعدما سدد بيتكوفيتش كرة قوية ومباغته سكنت شباك هولندا ليمنح كرواتيا التقدم من جديد وتصبح النتيجة 3-2.

واصل كرواتيا تفوقه وكاد ان يسجل رابع الأهداف عن طريق النيران الصديقة الا أن الكرة مرت خارج المرمى.

وفي الشوط الإضافي الثاني نجح لوكا مودريتش في تسجيل رابع اهداف كرواتيا ليؤكد تأهله للمباراة النهائية.

وينتظر منتخب كرواتيا الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية بين منتخبي اسبانيا وايطاليا في المباراة النهائية.