فيتوريا: منتخب مصر ليس الفريق الذي لا يُقهر ويجب أن نستقبل أهداف

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر سعادته بالفوز الذي حققه الفراعنة على غينيا وحسم بطاقة التأهل رسميًا إلى نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وقال فيتوريا في تصريحاته عقب المباراة: " وصلنا للأهداف التي وضعناها، وأبارك للشعب المصري لأن هذا هو الهدف الأول الذي كنا نريده وهو أننا نتأهل لأمم إفريقيا ".

وأضاف: " نحن لسنا الفريق الذي لا يُقهر، ويجب أن نستقبل أهداف، ولكن الأهم أن اللاعبين حافظوا على التعليمات التي منحتها لهم قبل اللقاء، وقدمنا مباراة جيدة، كما أهدرنا العديد من الفرص في الشوط الثاني كانت كفيلة بزيادة عدد الأهداف ".

منتخب مصر يتأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا

وحقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على نظيره غينيا بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الكبير لمراكش ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا.

تقدم منتخب غينيا في المبارة بهدف في الدقيقة 26 سجله اللاعب سيرهو غيراسي، ثم تمكن منتخب مصر من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 42 عن طريق النجم محمود حسن تريزيجية من صناعة محمد صلاح.

وفي الدقيقة 78 من عمر المباراة جاء هدف التقدم للفراعنة بأقدام النجم مصطفى محمد من تسديدة قوية، ليمنح الفراعنة التقدم لأول مرة في المباراة بعدما كانت النتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بهذا الانتصار تربع منتخب مصر على صدرة جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة حصدها من 4 انتصارات وهزيمة، بينما بقي منتخب غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

ويتواجد منتخبي ماولاي واثيوبيا في المركزين الثالث والرابع برصيد 3 نقاط لكل منهما.