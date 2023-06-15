أيمن عبد العزيز: منتخب مصر واجه ظروفاً صعبة قبل الفوز على غينيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أيمن عبدالعزيز مدرب منتخب مصر الحالي، أن الفوز على غينيا كان الهدف الأهم في ظل الظروف المحيطة بالمباراة، وحصول المحترفين على اجازات بعد نهاية الموسم واجهاد لاعبي الأهلي، مشيرا إلى أن الهدف هو تصدر المجموعة وايضا التصنيف قبل أمم إفريقيا.

وقال عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "المنتخب تدرب بكامل لاعبيه قبل المباراة بـ24 ساعة فقط، في ظل ظروف ارتباط لاعبي الأهلي بأداء لقاء الوداد المغربي، واجندة يونيو دائما صعبة للغاية على أي مدرب في ظل حصول بعض المحترفين على راحة".

وأضاف: "هناك العديد من الإصابات أيضا مثل حجازي والونش وطارق حامد، كما هناك لاعبين انضمت لمنتخب مصر أول مرة مثل غنام وبوبو وبيكهام، ومن الصعب مشاركتهم بشكل اساسي، لكن نقوم بالدفع ببعض العناصر وفقا للرؤية الفنية".

وواصل: "احتفالات الاهلي بالفوز ببطولة افريقيا اخذت من تركيز بعض اللاعبين، وهناك عناصر بدأت تحصل على فرصة في المنتخب مع روي فيتوريا مثل محمود حمادة ومروان عطية، وحصلوا على ثقة كبيرة خصوصا الأخير الذي تألق مع الأهلي، واليوم كان له دور كبير في غياب النني وطارق حامد".

وزاد: "غياب حجازي والونش مؤثر بالطبع، لكن لدينا علي جبر ومحمد عبدالمنعم من أصحاب المستويات الجيدة وهناك أيضا ياسر إبراهيم، والقوام الرئيسي لمنتخب مصر يضم 65 لاعب، ودائما ما يجتمع مع اللاعبين ويتحدث معهم حول النظام وطريقة اللعب، وأي لاعب سينضم لمنتخب مصر سيلعب بنفس الرتم، وسوف يقدمون الشكل الفني الذي يريده فيتوريا".

وأكمل: "قدرات زيزو مختلفة عن محمود حمادة والأول لديه ميول هجومية أفضل بكثير، لا يوجد في المنتخب رقم 1 او 2 ، والافضل هو من يشارك حسب وجهة نظر فنية ووفقا لمستواه الحالي وهو ما يحدث مع محمد حمدي الآن على حساب فتوح، وعمر مرموش في حالة جيدة ويعاني من اصابة خفيفة".

أيمن عبد العزيز يكشف كواليس استبعاد هلال من منتخب مصر

وأردف: "إدارة البنك الأهلي أرسلت لنا تقريرا طبيا بشان اصابة محمد هلال، ولم يكن هناك وقت لاجراء الكشف الطبي عليه، ولا نعرف شئ عن أي قصص متداولة، وخروج محمد هاني اليوم بسبب الإصابة، وبيكهام كان موجودا في القائمة بينما تم استبعاد هشام صلاح".

واستطرد: "فيتوريا هنئ اللاعبين، وسوف نعقد جلسة كجهاز فني للحديث حول السلبيات، وسيتم الاجتماع باللاعبين لاظهار كافة الأمور أمام الجميع، من أجل شرح الايجابيات وتلافي السلبيات في المواجهات المقبلة".

وختم: "فيتور بيريرا سوف يتسلم التقرير النهائي عن الجوانب البدنية، قبل حسم موقف بعض اللاعبين بشأن المشاركة في المباراة الودية أمام جنوب السودان".