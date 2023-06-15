طاهر أبوزيد: الكرة المصرية تعيش أزمة فنية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد طاهر أبوزيد نجم منتخب مصر والأهلي السابق، أن المنتخب الوطني حقق فوزًا معنويًا على غينيا، مشيرًا إلى أن الكرة المصرية تعيش في مأزق واضح.

وقال طاهر أبوزيد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "حقق فوز معنوي وشرفي في المقام الأول لتحقيق صدارة المجموعة، لكن نعيش في مأزق فني، الكرة المصرية تعيش في أزمة على مستوى المنتخبات".

وأضاف طاهر أبوزيد :" نعاني على مستوى الكرة المصرية من قلة المحترفين في دوريات قوية، لكن اهتمامنا منصب على الدوري المحلي ويخرج لاعب للاحتراف كل 3 او 4 سنوات، في الوقت الذي يخرج فيه كثيرين من شمال وغرب افريقيا".

وواصل: "نظام الدوري المصري حتى الآن لن يجدي في انقاذ الكرة المصرية".

وختم طاهر أبوزيد: "الآن في مصر أصبحنا عبارة عن أندية محترفة ومنتخب هواة، بينما في باقي دول قارة إفريقيا أصبحوا عبارة عن أندية هواة ومنتخبات محترفة وهذا هو الفارق بيننا وبينهم".

الأهلي يخطط لتجديد عقد كولر لموسمين

على جانب آخر أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لديه عقد مع النادي حتى نهاية الموسم القادم، مشيرا إلى أن مسئولي القلعة الحمراء لديهم رغبة في عمل عقد لمدة عامين للمدرب السويسري.

وقال شبانة في برنامجه بوكس تو بوكس: "محمد عبدالمنعم لاعب مختلف ويمتلك "ستايل أوروبي", وبالتأكيد لديه عروض كبيرة، واللاعب يرفض اساسا فكرة الانضمام لأي نادي خليجي ويفضل البقاء في الاهلي".

وأضاف: "الأهلي سيقيم مؤتمر صحفي ضخم بعد عيد الأضحى، للاعلان عن كل التفاصيل الخاصة ببناء استاد الأهلي الجديد في الشيخ زايد".

وأكمل: "الاستاد سيكون بشراكة مع شركة اليانز الالمانية، وسيكون الأهلي أول نادٍ مصري يبني لنفسه استاد حقيقي وقوي براعي معروف على مستوى العالم وبفكر اقتصادي مثمر".

وواصل: " محمود كهربا سيقوم بإغلاق ملف الغرامة خلال الفترة المقبلة، وأكدنا في وقت سابق بأنه لن يتم ايقافه وسيواصل اللعب مع الأهلي رغم عدم تسديد الغرامة".

وأتم: "هناك رجل أعمال ساهم في دفع غرامة كهربا بحوالي 35 مليون جنيه، وتم مراسلة الفيفا من محامي اللاعب، لإرسال رقم حساب الزمالك من أجل تسديد المبلغ واغلاق الملف، اللاعب سيقوم بدفع الغرامة كاملة، ومن ثم الحصول على نصف المبلغ من ديبورتيفو ألافيش البرتغالي".