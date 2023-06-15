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القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 14 / 6 / 2023 العديد من الأخبار الهامة على رأسها بلدية المحلة يهزم دكرنس برباعية ويعود للأضواء بعد غياب 15 عاما.

بلدية المحلة يهزم دكرنس برباعية ويعود للأضواء بعد غياب 15 عاما

نجح بلدية المحلة في تحقيق الفوز على دكرنس برباعية نظيفة فى المباراة التي جرت بينهما بإستاد دكرنس في الجولة الأخيرة لمسابقة دورى القسم الثانى ليعود أبناء المحلة لدورى الأضواء بعد غياب 15 عاما عن الدورى .

التاريخ ينحاز للمنتخب الوطنى أمام غينيا فى 10 مواجهات سابقة.. إنفوجراف

ينحاز التاريخ للمنتخب الوطني في المواجهات المباشرة أمام غينيا، حيث تعد مباراة اليوم بين المنتخبين، هي الحادية عشر في تاريخ المواجهات، فلقد التقى المنتخبان 10مرات، فاز الفراعنة 5 مرات وانتهت 3 مباريات بالتعادل، وفاز منتخب غينيا مرتين، وسجل منتخب مصر 23 هدفاً بينما سجل منتخب غينيا 19 هدفا.

الزمالك يعلن جاهزية أحمد بلحاج لمواجهة فاركو فى كأس مصر

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء، مشاركة المغربي أحمد بلحاج لاعب الوسط بشكل كامل في جميع فقرات التدريب، استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

العرض المالى يحدد مستقبل حمدى فتحى مع الأهلى

يناقش مسئولو النادي الأهلي مستقبل حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر من البقاء في صفوف فريقه أو الرحيل بنهاية الموسم الحالي، بعد تلقيه عرضا جادا من نادي الوكرة القطري، من أجل الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الأهلى يطالب سيسكا موسكو برفع المقابل المادى لصفقة أحمد عبد القادر

طلب مسئولو النادى الأهلى من نظرائهم فى نادى سيسكا موسكو الروسى برفع المقابل المادى المعروض لإتمام صفقة أحمد عبد القادر لاعب الفريق.ويناقش الأهلى مع وكيل أعمال أحمد عبد القادر تطورات الصفقة فى ظل تواجد اللاعب بالمغرب برفقة منتخب مصر الذى يستعد لمواجهة غينيا الليلة.

يوسف أوباما يظهر في نادى الزمالك.. اعرف السبب

تواجد يوسف إبراهيم "أوباما"صانع ألعاب الزمالك والمعار لنادي الحزم السعودي، في تدريبات الأبيض التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.