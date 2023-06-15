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القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 14 / 6 / 2023 شهدت العديد من الأخبار المهمة، على رأسها منتخب مصر يهزم غينيا 2 / 1 وينتزع بطاقة التأهل لأمم أفريقيا " كوت ديفوار 2023".

منتخب مصر يهزم غينيا 2 / 1 وينتزع بطاقة التأهل لأمم أفريقيا " كوت ديفوار 2023"

انتزع منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا بطاقة التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، بعدما فاز على نظيره الغينى 2 / 1 فى المباراة التى جرت اليوم بملعب مراكش الكبير بالمغرب.

بلدية المحلة يهزم دكرنس برباعية ويعود للأضواء بعد غياب 15 عاما

نجح بلدية المحلة في تحقيق الفوز على دكرنس برباعية نظيفة فى المباراة التي جرت بينهما بإستاد دكرنس في الجولة الأخيرة لمسابقة دورى القسم الثانى ليعود أبناء المحلة لدورى الأضواء بعد غياب 15 عاما عن الدورى .

الزمالك يعلن جاهزية أحمد بلحاج لمواجهة فاركو فى كأس مصر

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء، مشاركة المغربي أحمد بلحاج لاعب الوسط بشكل كامل في جميع فقرات التدريب، استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

العرض المالى يحدد مستقبل حمدى فتحى مع الأهلى

يناقش مسئولو النادي الأهلي مستقبل حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر من البقاء في صفوف فريقه أو الرحيل بنهاية الموسم الحالي، بعد تلقيه عرضا جادا من نادي الوكرة القطري، من أجل الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الأهلى يطالب سيسكا موسكو برفع المقابل المادى لصفقة أحمد عبد القادر

طلب مسئولو النادى الأهلى من نظرائهم فى نادى سيسكا موسكو الروسى برفع المقابل المادى المعروض لإتمام صفقة أحمد عبد القادر لاعب الفريق.ويناقش الأهلى مع وكيل أعمال أحمد عبد القادر تطورات الصفقة فى ظل تواجد اللاعب بالمغرب برفقة منتخب مصر الذى يستعد لمواجهة غينيا الليلة.

يوسف أوباما يظهر في نادى الزمالك.. اعرف السبب

تواجد يوسف إبراهيم "أوباما"صانع ألعاب الزمالك والمعار لنادي الحزم السعودي، في تدريبات الأبيض التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.