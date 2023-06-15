شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يعزز رقمه القياسى فى التأهل لأمم أفريقيا بـ26 مناسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عزز منتخب مصر رصيده من الظهور بنهائيات أمم أفريقيا بعد تأهله رسميا بالفوز على غينيا 2-1 ليسجل ظهوره السادس والعشرين في تاريخ البطولة كأكثر المشاركين في الكان منذ انطلاقها في 1957.

وانتزع منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا بطاقة التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، بعدما فاز على نظيره الغينى 2 / 1 فى المباراة التى جرت اليوم بملعب مراكش الكبير بالمغرب فى الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية، وسجل هدفى منتخب مصر تريزيجيه ومصطفى محمد فى الدقيقتين 42 و79.

ورفع منتخب مصر بهذا الفوز رصيده إلى 12 نقطة متصدرا المجموعة، بينما تجمد رصيد غينيا عند 9 نقاط فى المركز الثانى.

وأعلن روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، تشكيل مباراة المنتخب أمام غينيا وضم كل من، حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي، خط الوسط: مروان عطية، محمود حمادة، أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش ، مصطفى محمد.

فيما أعلن كابا دياوارا المدير الفني للمنتخب الغيني، تشكيل منتخب غينيا ضد مصر والذى جاء كالتالى: "حراسة المرمى: إبراهيم كونيه، والدفاع: إيساجا سيلا – مختار دياخابي – ساديو سو – أنطونيو كونتي، والوسط: أمادو دياوارا – إيلاش موريبا – نابي كيتا، والهجوم: فرانسوا كامانو – شيروه جوراسي - مورجان جيلافوجي".