شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: منتخب مصر فاز على غينيا بأقل مجهود.. وفيتوريا مدرب جرىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق هاني رمزي، نجم منتخب مصر، على مستوى منتخب مصر خلال مباراته أمام غينيا مساء الأربعاء، موضحا أن أداء المنتخب كان متوسطا.

وأضاف رمزي في تصريحات تليفزيونية: "منتخب مصر حقق الفوز أمام غينيا بأقل مجهود ولكن ذلك بسبب ظروف اللاعبين المحترفين".

وتطرق هاني رمزي في تصريحاته أن روي فيتوريا يحقق نتائج جيدة مع المنتخب، مضيفا: "ولكن لا يوجد اختبار قوي أو مباراة قوية تمكننا من الحكم على فيتوريا بشكل كامل".

وقال نجم منتخب مصر إن روي فيتوريا مدرب جرىء يسعى دائما إلى الفوز ولا يلعب على الفوز، موضحا أن الأرقام تؤكد شجاعة روي فيتوريا وسعيه الدائم لتحقيق الفوز وعدم ميله إلى التعادلات أو النتائج السلبية. وأتم تصريحاته: "علينا أن ندعم روي فيتوريا ونسانده في الفترة المقبلة لتحقيق بطولة".