شكرا لقرائتكم خبر عن سجل ذهبى.. المنتخب لا يعرف غير الانتصار مع فيتوريا فى 6 مواجهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر انتصاراته مع البرتغالي روي فيتوريا بفوزه السادس أمام غينيا، فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2024، على ملعب مراكش الكبير بالمغرب.

فيتوريا الذي تعاقد معه الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 4 سنوات في يوليو العام الماضي أي منذ 8 أشهر خاض 6 مباريات، من بينهما ثلاث مباريات ودية، فاز خلالها في جميع المواجهات وسجل 14 هدفا ودخل مرماه هدف وحيد من منتخب بلجيكا.

وكانت التجربة الأولى المدرب البرتغالي مع منتخب مصر روي فيتوريا أمام كل من النيجر وليبيريا والفوز في المباريات الودية بثلاثة أهداف دون رد على ستاد الإسكندرية سبتمبر الماضي.

بينما كان الاختبار الودي الثالث أمام منتخب بلجيكا في نوفمبر العام الماضي في مباراة لُعبت في الكويت، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بثنائية مقابل هدف.

وجاءت أولى المباريات الرسمية أمام منتخب مالاوي ضمن مباريات الجولة الثالثة على استاد الدفاع الجوي الأسبوع الماضي وحقق المنتخب الفوز بثنائية ثم الفوز ضمن مباريات الجولة الرابعة برباعية دون رد.

الاختبار السادس لفيتوريا تواصلت فيه نغمة الانتصارات، بعدما انتزع منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا بطاقة التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، بعدما فاز على نظيره الغينى 2 / 1 فى المباراة التى جرت اليوم بملعب مراكش الكبير بالمغرب فى الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية، وسجل هدفى منتخب مصر تريزيجيه ومصطفى محمد فى الدقيقتين 42 و79.