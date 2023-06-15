شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: الفوز على غينيا مهم.. والإرهاق ظهر على لاعبى الأهلي والأداء سيتحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، سعادته بالفوز الذي حققه منتخب مصر على غينيا، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما في تصفيات أمم أفريقيا.

وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "هذا ثالث مكسب على التوالي في التصفيات والفوز مهم، والأداء ليس أفضل شيء، ظروف المعسكر صعبة جدًا، لاعبو الأهلي ظهر عليهم الإجهاد، ولكن اللاعبين رجال".

وأضاف حازم إمام: "في الشوط الثاني كان من الممكن أن نحرز هدفين أو ثلاثة وفارق الخبرة ظهر في الملعب". وواصل: "حاليًا نحن من أفضل خمسة منتخبات في القارة، ونريد أن ندخل كأس أمم أفريقيا على رأس مجموعة وليس تصنيفًا ثانيًا".

وأكمل: "نجهز المنتخب بشكل جيد، مباراة جنوب السودان القادمة مهمة لنا، وسنعطي فرصة للعناصر التي لم تشارك، ونحن نعمل على تحسين ترتيب أو تصنيف المنتخب، وبعد ذلك سيكون هناك مباريات ودية أقوى".