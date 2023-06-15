شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يعادل صلاح ومرموش فى صدارة هدافى المنتخب بالتصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادل مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر رقم محمد صلاح وعمر مرموش ثنائي منتخب مصر في صدارة هدافي الفراعنة بعد تسجيله الهدف الثاني أمام غينيا، فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2024، والتي تقام على ملعب مراكش الكبير بالمغرب.

وسجل اللاعب بالدقيقة 79 بعد كرة عرضية أرضية من تريزيجيه إلى مصطفى محمد الذي سدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وبات مصطفى محمد وصلاح ومرموش في صدارة هدافي مصر بتصفيات أفريقيا هذا الموسم ولكل منهما هدفين.

وأعلن روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، تشكيل مباراة المنتخب أمام غينيا وضم كل من، حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي، خط الوسط: مروان عطية، محمود حمادة، أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش ، مصطفى محمد.

فيما أعلن كابا دياوارا المدير الفني للمنتخب الغيني، تشكيل منتخب غينيا ضد مصر والذى جاء كالتالى: "حراسة المرمى: إبراهيم كونيه، والدفاع: إيساجا سيلا – مختار دياخابي – ساديو سو – أنطونيو كونتي، والوسط: أمادو دياوارا – إيلاش موريبا – نابي كيتا، والهجوم: فرانسوا كامانو – شيروه جوراسي - مورجان جيلافوجي".

ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الرابعة، قبل مواجهة غينيا اليوم بالتصفيات الأفريقية، ويليه منتخب غينيا بنفس الرصيد ثم مالاوي وإثيوبيا برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.

ويحتاج المنتخب المصري إلى نقطة واحدة لحسم تأهله إلى النهائيات، مثل منتخب غينيا الذي كان قد تغلب على نظيره الإثيوبي 3 / 2 في الجولة الرابعة.