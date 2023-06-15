موعد مواجهة منتخب مصر وجنوب السودان الودية المقبلة فى التوقف الدولى

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر نظيره جنوب السودان يوم الأحد المقبل الموافق 18 يونيو الجاري في تمام الساعة 8 بتوقيت مصر والسعودية.

وعزز منتخب مصر رصيده من الظهور بنهائيات أمم أفريقيا بعد تأهله رسميا بالفوز على غينيا 2-1 ليسجل ظهوره السادس والعشرين في تاريخ البطولة كأكثر المشاركين في الكان منذ انطلاقها في 1957.

وانتزع منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا بطاقة التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، بعدما فاز على نظيره الغينى 2 / 1 فى المباراة التى جرت اليوم بملعب مراكش الكبير بالمغرب فى الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية، وسجل هدفى منتخب مصر تريزيجيه ومصطفى محمد فى الدقيقتين 42 و79.

ورفع منتخب مصر بهذا الفوز رصيده إلى 12 نقطة متصدرا المجموعة، بينما تجمد رصيد غينيا عند 9 نقاط فى المركز الثانى.