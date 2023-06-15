شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه: تأهل منتخب مصر لأمم أفريقيا "طبيعى".. وهدفنا كأس البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمود تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، سعادته الكبيرة بفوز المنتخب على غينيا والتأهل رسميا لأمم أفريقيا بكوت ديفوار 2023، لافتا إلى أن التأهل طبيعى لمنتخب بحجم مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز بالكأس.

وقال تريزيجيه فى تصريحات تليفزيونية، إن لاعبى منتخب مصر عازمون على الفوز بلقب البطولة المقبلة لإسعاد الجماهير المصرية، موجها التهنئة للنادى الأهلى على فوزه ببطولة دورى أبطال أفريقيا مؤخرا.

وانتزع منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا بطاقة التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، بعدما فاز على نظيره الغينى 2 / 1 فى المباراة التى جرت اليوم بملعب مراكش الكبير بالمغرب فى الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية، وسجل هدفى منتخب مصر تريزيجيه ومصطفى محمد فى الدقيقتين 42 و79.

ورفع منتخب مصر بهذا الفوز رصيده إلى 12 نقطة متصدرا المجموعة، بينما تجمد رصيد غينيا عند 9 نقاط فى المركز الثانى.