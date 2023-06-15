شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ المنتخب الوطنى بالتأهل لأمم أفريقيا للمرة 26 فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي التهنئة إلى المنتخب الأول والجهاز الفني، بالتأهل رسميًا إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، وذلك بعد الفوز الذي حققه منتخب غينيا في إطار الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا.

وقال الدكتور أشرف صبحي: "فوز هام للغاية وبشكل معنوي للكرة المصرية والمنظومة بالكامل من أجل التربع مجددًا على عرش القارة الأفريقية، واستعادة الريادة الرياضية المصرية في المحافل القارية والدولية".

كما أكد وزير الرياضة الدعم الدائم والمستمر الذي تقدمه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واعتباره الرياضة أمن قومي.

وبذلك الفوز ضمن منتخب مصر البقاء في صدارة المجموعة الخامسة بعدما أصبح رصيد الفراعنة 12 نقطة؛ ليخطف الفراعنة بذلك أول البطاقات المؤهلة عن المجموعة إلى بطولة أمم أفريقيا في نسختها التي تقام أوائل العام المقبل في كوت ديفوار.

وهذه هي المرة رقم 26 التي يتأهل فيها منتخب مصر في تاريخه إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا، علمًا بأن الفراعنة هم أكثر من توجوا بلقب بطولة أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب.