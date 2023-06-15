شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية يكشف عن نصيحة محمد صلاح له قبل مواجهة غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مروان عطية، لاعب خط وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، أن مواجهة غينيا كانت هامة جدًا، خاصة أن المنتخب الغيني يضم العديد من اللاعبين المحترفين في أوروبا.

وفاز منتخب مصر على نظيره الغيني بهدفين مقابل هدف على الملعب الكبير بمراكش في المغرب، في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

وقال عطية في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2": "تمكنا من تحقيق الفوز وهذا الأهم في المرحلة الحالية، وكنا نرى منتخب غينيا ونقاط قوتهم وضعفهم واستطعنا أن نتحكم في المباراة في العشرين دقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وبعد ذلك تحكمنا في الشوط الثاني وحققنا الفوز".

وكشف عطية عما قاله محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي له، وقال: "صلاح قال لي العب بدون خوف، أنت لاعب جيد، فرحتك ببطولة أفريقيا بالتأكيد ستساعدك ونحن في ظهرك"، مؤكدا أنه شرف لأى أحد أن يكون في الملعب مع صلاح.