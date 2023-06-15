شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب غينيا يتقدم على مصر فى الدقيقة 26 عن طريق جيراسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منتخب غينيا على نظيره المصرى بهدف عن طريق سيهرو جيراسي فى الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول في اللقاء الذى يجمعهم حاليا ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بتصفيات كأس الأمم الافريقية 2024 بكوت ديفوار

يبدأ منتخب مصر بتشكيل يضم كل من، فى حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي، خط الوسط: مروان عطية، محمود حمادة، أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش ، مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد صبحى ومحمد أبو جبل وأحمد رمضان بيكهام وأحمد فتوح وياسر ابراهيم ومحمود مرعى ومهند لاشين وحمدى فتحى ومصطفى فتحى وتريزيجيه وحسين الشحات ومحمود كهربا، واستبعد فيتوريا المدير الفنى كل من، أحمد ياسر ريان ومحمد رضا بوبو وغنام محمد وأحمد عبد القادر وهشام صلاح.

يحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الرابعة، قبل مواجهة غينيا بالتصفيات الأفريقية، ويليه منتخب غينيا بنفس الرصيد ثم مالاوي وإثيوبيا برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.

ويحتاج المنتخب المصري إلى نقطة واحدة لحسم تأهله إلى النهائيات، مثل منتخب غينيا الذي كان قد تغلب على نظيره الإثيوبي 3 / 2 في الجولة الرابعة.