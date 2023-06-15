شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه سادس لاعب يسجل للمنتخب بالتصفيات الأفريقية هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محمود حسن تريزيجيه سادس لاعب يسجل للمنتخب الوطني في التصفيات الأفريقية هذا الموسم، بعدما وقع على هدف منتخب مصر الأول أمام غينيا، فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2024، والتي تقام على ملعب مراكش الكبير بالمغرب.

وسبق تريزيجيه كل من مصطفى محمد، محمد صلاح، عمر مرموش، ولكل منهم هدفين، وأحمد سيد زيزو، وطارق حامد ولكل منهما هدف.

وانتزع منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا بطاقة التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، بعدما فاز على نظيره الغينى 2 / 1 فى المباراة التى جرت اليوم بملعب مراكش الكبير بالمغرب فى الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية، وسجل هدفى منتخب مصر تريزيجيه ومصطفى محمد فى الدقيقتين 42 و79.

ورفع منتخب مصر بهذا الفوز رصيده إلى 12 نقطة متصدرا المجموعة، بينما تجمد رصيد غينيا عند 9 نقاط فى المركز الثانى.