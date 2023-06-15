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المنتخب الأوليمبى يستكمل قائمته النهائية.. ويختتم استعداداته لودية غانا

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القاهرة - سامية سيد -  

اختار الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، قائمة اللاعبين الثلاثة المقرر انتظارهم بالقاهرة تحسبا لحدوث ظروف مفاجئة فى القائمة الأساسية التى تضم 23 لاعبا تم الإعلان عنهم استعدادا للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب من 24 يونيو الى 8 يوليو المقبل وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

 

وتضم قائمة الانتظار الثلاثية كلا من : محمد حمدى "انبى" ومحمد عبد الغنى "الاتحاد" وحسام أشرف "البنك الاهلى".

 

واختتم المنتخب الاولمبى استعداداته اليوم للقاء غانا الودي غدا قبل السفر الجمعة إلى الرباط لخوض ودية أخيرة ثم السفر إلى طنجة لبدء المنافسات الرسمية بلقاء النيجر يوم 25 يونيو .

 

وشهد التدريب الختامي حضور الأستاذ عامر حسين والكابتن محمد بركات عضوا مجلس الإدارة وقدم اللاعبون تدريبات قوية وحماسية .

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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