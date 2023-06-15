المنتخب الأوليمبى يستكمل قائمته النهائية.. ويختتم استعداداته لودية غانا

القاهرة - سامية سيد -

اختار الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، قائمة اللاعبين الثلاثة المقرر انتظارهم بالقاهرة تحسبا لحدوث ظروف مفاجئة فى القائمة الأساسية التى تضم 23 لاعبا تم الإعلان عنهم استعدادا للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب من 24 يونيو الى 8 يوليو المقبل وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

واختتم المنتخب الاولمبى استعداداته اليوم للقاء غانا الودي غدا قبل السفر الجمعة إلى الرباط لخوض ودية أخيرة ثم السفر إلى طنجة لبدء المنافسات الرسمية بلقاء النيجر يوم 25 يونيو .