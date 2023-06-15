شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: شعرت بالغضب بعد استقبال هدف غينيا.. وقاتلنا حتى النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمّن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، الفوز الذى حققه الفراعنة على حساب غينيا والتأهل رسميا لنهائيات الأمم الأفريقية.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي إن تغيير مركزي محمد صلاح و"زيزو" ساعد الفراعنة على تحقيق الفوز ضد غينيا قائلا: "الفوز كان مهما، خضنا اللقاء من أجل الانتصار والمباراة كانت تعتبر صعبة، ولكن سعيد جدا من أداء الفريق وقاتلنا حتى النهاية".

وأكمل المدير الفني للمنتخب الوطني: "هناك بعض اللاعبين لم يحضروا المعسكر الماضي وحضروا معنا المعسكر الحالي وتغلب الآخرون على الإرهاق، والتغيير في التمركز بين صلاح وزيزو ساعدنا وشكل الأمر نقطة قوة لنا في الشوط الثاني".

وواصل فيتوريا تصريحاته: "التنظيم الدفاعي كان جيدا وساعدنا خلال المباراة، ولم نبدأ المباراة بشكل جيد فنيا وفتحنا الملعب بشكل كبير، وهو الأمر الذي استغله الخصم ولكن مع نهاية الشوط الأول كنا أفضل بكثير وتحكمنا في المباراة بعد التعادل".

واختتم فيتوريا: "استقبال الهدف جعلني أشعر بالغضب لأنه كان يجب أن يكون هناك تقارب بين الخطوط، سأراجع حالة اللاعبين وأرى من يستطيع اللعب في ودية جنوب السودان ومن سوف يخرج من القائمة".

وعزز منتخب مصر رصيده من الظهور بنهائيات أمم أفريقيا بعد تأهله رسميا بالفوز على غينيا 2-1 ليسجل ظهوره السادس والعشرين في تاريخ البطولة كأكثر المشاركين في الكان منذ انطلاقها في 1957.

وانتزع منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا بطاقة التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، بعدما فاز على نظيره الغينى 2 / 1 فى المباراة التى جرت اليوم بملعب مراكش الكبير بالمغرب فى الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية، وسجل هدفى منتخب مصر تريزيجيه ومصطفى محمد فى الدقيقتين 42 و79.

ورفع منتخب مصر بهذا الفوز رصيده إلى 12 نقطة متصدرا المجموعة، بينما تجمد رصيد غينيا عند 9 نقاط فى المركز الثانى.