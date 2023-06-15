مصطفى محمد يحرز الهدف الثانى لمنتخب مصر فى مرمى غينيا (2-1)

القاهرة - سامية سيد - أحرز مصطفى محمد مهاجم فريق منتخب مصر هدف التقدم للفراعنة بمرمى غينيا في الدقيقة 79 ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، لتصبح النتيجة 2-1 للفراعنة.

جاءت بداية المباراة هادئة من الطرفين، واستحوذ منتخب غينيا على الكرة لكن دون خطورة على مرمى منتخب مصر، وتعرض عمر مرموش للإصابة فى الظهر فى الدقائق الأولى ليتم استبداله فى الدقيقة 10 ونزول تريزيجيه بدلا منه.

ونجح منتخب غينيا فى تسجيل الهدف الأول فى الدقيقة 26 من عمر المباراة من عرضية أرضية متقنة حولها جيراسى داخل مرمى الشناوى، وكاد محمد صلاح يتعادل لمنتخب مصر فى الدقيقة 28 من انفراد بالمرمى لكن الكرة تخرج بعيدا بغرابة.

بدأ منتخب مصر بتشكيل يضم كل من، فى حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي، خط الوسط: مروان عطية، محمود حمادة، أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش ، مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد صبحى ومحمد أبو جبل وأحمد رمضان بيكهام وأحمد فتوح وياسر ابراهيم ومحمود مرعى ومهند لاشين وحمدى فتحى ومصطفى فتحى وتريزيجيه وحسين الشحات ومحمود كهربا، واستبعد فيتوريا المدير الفنى كل من، أحمد ياسر ريان ومحمد رضا بوبو وغنام محمد وأحمد عبد القادر وهشام صلاح.

يحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الرابعة، قبل مواجهة غينيا بالتصفيات الأفريقية، ويليه منتخب غينيا بنفس الرصيد ثم مالاوي وإثيوبيا برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.

ويحتاج المنتخب المصري إلى نقطة واحدة لحسم تأهله إلى النهائيات، مثل منتخب غينيا الذي كان قد تغلب على نظيره الإثيوبي 3 / 2 في الجولة الرابعة.