شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة منتخب مصر فى تصفيات أمم أفريقيا بعد الفوز على غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع منتخب مصر بهذا الفوز رصيده إلى 12 نقطة متصدرا المجموعة، بينما تجمد رصيد غينيا عند 9 نقاط فى المركز الثانى.

وانتزع منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا بطاقة التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، بعدما فاز على نظيره الغينى 2 / 1 فى المباراة التى جرت اليوم بملعب مراكش الكبير بالمغرب فى الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية، وسجل هدفى منتخب مصر تريزيجيه ومصطفى محمد فى الدقيقتين 42 و79.

بدأ منتخب مصر بتشكيل يضم كل من، فى حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي، خط الوسط: مروان عطية، محمود حمادة، أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش ، مصطفى محمد.

1/ منتخب مصر: 12 نقاط (+6)

2/ غينيا: 9 نقاط (+2)

3/ مالاوي: 3 نقاط (-6)

4/ إثيوبيا: 3 نقاط (-2)