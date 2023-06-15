شكرا لقرائتكم خبر عن الفرعون المصري محمد صلاح "ساحر الإنجليز" يحتفل بعيد ميلاده الـ"31" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم المصرى محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى وكابتن منتخب مصر، بعيد ميلاده الـ"31" اليوم الخميس، حيث ولد فى 15 يونيو 1992 فى قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون فى محافظة الغربية.

ويمتلك محمد صلاح سجلا حافلا مليئا بالإنجازات والأرقام القياسية خلال مسيرته مع جميع الأندية التى ارتدى قمصانها، حيث بدأ مو مسيرته الكروية مع الأندية ضمن صفوف فريق المقاولون العرب، قبل أن يبدأ مشواره الاحترافى مع فريق بازل السويسرى، ثم الانضمام إلى تشيلسي الإنجليزي، وأعير بعد ذلك إلى فيورنتينا الإيطالي ثم فريق روما، قبل محطته الأخيرة مع ليفربول.

تواجد الدولي المصري محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي للاعبين الأفارقة في الدوريات الخمس الكبرى، بعدما قدم الفرعون مستويات متميزة خلال الموسم المنقضي مع نادي ليفربول سواء محلياً أو قارياً.

ووفقاً لشبكة "سوفا سكور" العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم العالمية فإن محمد صلاح تواجد في التشكيل المثالي للاعبين الأفارقة بتقييم بلغ 7.15 درجة كتقييم فني لمستوياته التى قدمها مع الريدز طيلة الموسم الماضي.

وحقق الدولي المصري محمد صلاح رقماً تهديفياً مميزاً في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المنقضي 2022-2023 بعدما تصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف من هجمات عكسية مرتدة، متفوقاً على جميع النجوم المشاركين في "بريميرليج" في واحدة من أقوى المشاركات للفرعون في البطولة الأشهر بالعالم.

ووفقاً للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز فإن محمد صلاح تصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً من هجمات مرتدة بواقع 5 أهداف أحرزها مع نادي ليفربول خلال الموسم المنقضي.

وجاء لاعب برينتفورد بريان مبيومو نجم برينتفورد في الدوري الإنجليزي بواقع 4 أهداف، بينما حل ماركوس راشفورد بالمركز الثالث بواقع 3 أهداف.

بينما تصدر محمد صلاح قائمة اللاعبين الأكثر تسديداً على المرمى في الهجمات المرتدة طيلة الموسم المنقضي بواقع 16 صاروخية وجهها نحو المرمى بحثاً عن التسجيل.

وحل هاري كين مهاجم توتنهام في المركز الثاني بقائمة اللاعبين الأكثر تسديداً على المرمى بواقع 13 هدفاً يليه برينان جونسون لاعب نوتينجهام فورست.

وأثبت محمد صلاح، البالغ من العمر 31 عامًا، أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم منذ انضمامه إلى الريدز من روما مقابل 36.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2017. لقد ساعد الريدز في رفع سبعة ألقاب حتى الآن ، بما في ذلك لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20.

محمد صلاح يشتهر بسرعته وإنهائه، ومن المتوقع أن يغادر الدولي المصري صاحب الـ 87 مباراة دولية ليفربول هذا الصيف بعدما فشل الريدز في تحقيق المركز الرابع في الموسم الماضي للمرة الأولى منذ وصوله، وهو الرأي الذي يدعمه روبي فاولر.