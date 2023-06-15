شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز: هناك 65 لاعبا ضمن القوام الرئيسى لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن عبد العزيز، مدرب منتخب مصر الحالى، أن الفوز على غينيا كان الهدف الأهم فى ظل الظروف المحيطة بالمباراة، وحصول المحترفين على إجازات بعد نهاية الموسم وإجهاد لاعبى الأهلى، مشيرا إلى أن الهدف هو تصدر المجموعة وأيضا التصنيف قبل أمم إفريقيا.

وقال عبد العزيز فى تصريحات تليفزيونية: "المنتخب تدرب بكامل لاعبيه قبل المباراة بـ24 ساعة فقط، فى ظل ظروف ارتباط لاعبى الأهلى بأداء لقاء الوداد المغربى، وأجندة يونيو دائما صعبة للغاية على أى مدرب فى ظل حصول بعض المحترفين على راحة".

وأضاف: "هناك العديد من الإصابات أيضا مثل حجازى والونش وطارق حامد، كما هناك لاعبون انضموا لمنتخب مصر أول مرة مثل غنام وبوبو وبيكهام، ومن الصعب مشاركتهم بشكل أساسى، لكن نقوم بالدفع ببعض العناصر وفقا للرؤية الفنية".

وواصل: "احتفالات الأهلى بالفوز ببطولة أفريقيا أخذت من تركيز بعض اللاعبين، وهناك عناصر بدأت تحصل على فرصة فى المنتخب مع روى فيتوريا مثل محمود حمادة ومروان عطية، وحصلوا على ثقة كبيرة، خصوصا الأخير الذى تألق مع الأهلى، ومع المنتخب كان له دور كبير فى غياب الننى وطارق حامد".

وزاد عبد العزيز: "غياب حجازى والونش مؤثر بالطبع، لكن لدينا على جبر ومحمد عبد المنعم من أصحاب المستويات الجيدة، وهناك أيضا ياسر إبراهيم، والقوام الرئيسى لمنتخب مصر يضم 65 لاعبا، ودائما ما يجتمع مع اللاعبين ويتحدث معهم حول النظام وطريقة اللعب، وأى لاعب سينضم لمنتخب مصر سيلعب بنفس الرتم، وسوف يقدمون الشكل الفنى الذى يريده فيتوريا".

وأكمل: "قدرات زيزو مختلفة عن محمود حمادة والأول لديه ميول هجومية أفضل بكثير، لا يوجد فى المنتخب رقم 1 أو 2 ، والأفضل هو من يشارك حسب وجهة نظر فنية ووفقا لمستواه الحالي، وهو ما يحدث مع محمد حمدى الآن على حساب فتوح، وعمر مرموش فى حالة جيدة ويعانى من إصابة خفيفة".

وأردف عبد العزيز: "إدارة البنك الأهلى أرسلت لنا تقريرا طبيا بشأن إصابة محمد هلال، ولم يكن هناك وقت لإجراء الكشف الطبى عليه، ولا نعرف شيئا عن أى قصص متداولة، وخروج محمد هانى بسبب الإصابة، وبيكهام كان موجودا فى القائمة بينما تم استبعاد هشام صلاح".

واستطرد: "فيتوريا هنأ اللاعبين، وسوف نعقد جلسة كجهاز فنى للحديث حول السلبيات، وسيتم الاجتماع باللاعبين لإظهار كافة الأمور أمام الجميع، من أجل شرح الإيجابيات وتلافى السلبيات فى المواجهات المقبلة".

واختتم عبد العزيز: "فيتوريا سوف يتسلم التقرير النهائى عن الجوانب البدنية، قبل حسم موقف بعض اللاعبين بشأن المشاركة فى المباراة الودية أمام جنوب السودان".