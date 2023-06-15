شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يهزم غينيا 2 / 1 وينتزع بطاقة التأهل لأمم أفريقيا " كوت ديفوار 2023" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا بطاقة التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، بعدما فاز على نظيره الغينى 2 / 1 فى المباراة التى جرت اليوم بملعب مراكش الكبير بالمغرب فى الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية، وسجل هدفى منتخب مصر تريزيجيه ومصطفى محمد فى الدقيقتين 42 و79.

ورفع منتخب مصر بهذا الفوز رصيده إلى 12 نقطة متصدرا المجموعة، بينما تجمد رصيد غينيا عند 9 نقاط فى المركز الثانى.

بدأ منتخب مصر بتشكيل يضم كل من، فى حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي، خط الوسط: مروان عطية، محمود حمادة، أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش ، مصطفى محمد. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد صبحى ومحمد أبو جبل وأحمد رمضان بيكهام وأحمد فتوح وياسر ابراهيم ومحمود مرعى ومهند لاشين وحمدى فتحى ومصطفى فتحى وتريزيجيه وحسين الشحات ومحمود كهربا، واستبعد فيتوريا المدير الفنى كل من، أحمد ياسر ريان ومحمد رضا بوبو وغنام محمد وأحمد عبد القادر وهشام صلاح.

جاءت بداية المباراة هادئة من الطرفين، واستحوذ منتخب غينيا على الكرة لكن دون خطورة على مرمى منتخب مصر، وتعرض عمر مرموش للإصابة فى الظهر فى الدقائق الأولى ليتم استبداله فى الدقيقة 10 ونزول تريزيجيه بدلا منه.

نجح منتخب غينيا فى تسجيل الهدف الأول فى الدقيقة 26 من عمر المباراة من عرضية أرضية متقنة حولها بوراسى داخل مرمى الشناوى، وكاد محمد صلاح يتعادل لمنتخب مصر فى الدقيقة 28 من انفراد بالمرمى لكن الكرة تخرج بعيدا بغرابة.

وفى الدقيقة 42 نجح تريزيجيه فى ادراك التعادل لمنتخب مصر من تمريرة حريرية لمحمد صلاح ليضعها فى الشباك الغينية، لينتهى الشوط الأول بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

ومع بداية الشوط الثانى، هدد منتخب غينيا مرمى محمد الشناوى بعدما سيطر على مجريات اللقاء مستغلا ارهاق أغلب لاعبى منتخب مصر، وأجرى فيتوريا تغيرين لمنتخب مصر فى الدقيقة 66 بنزول بيكهام وحمدى فتحى بدلا من محمود حمادة ومحمد هانى.

وكاد منتخب مصر يسجل الهدف الثانى فى الدقيقة 70 من تسديدة صاروخية من تريزيجيه أنقذها حارس غينيا، وفى الدقيقة 79 سجل مصطفى محمد الهدف الثانى لمنتخب مصر بعدما تسلم كرة حريرية داخل منطقة الجزاء من تريزيجيه سددها بقوة داخل شباك غينيا، لينتهى اللقاء بفوز منتخب مصر 2 / 1.