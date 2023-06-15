شكرا لقرائتكم خبر عن دكة الأهلى تترقب المشاركة فى مباريات الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عدد كبير من لاعبي الدكة في الأهلي الحصول على فرصة المشاركة بشكل مُنتظم خلال الفترة المقبلة سواء في مباريات الدوري بعدما يتم حسم اللقب رسمياً لصالح المارد الأحرم أو في بطولة كأس مصر ، ويرغب هؤلاء اللاعبين في التعبير عن أننفسهم جيداً من خلال المشاركة بصورة منتظمة ولفترات طويلة وليس لعدة دقائق كما حدث في الفترة الماضية محلياً وأفريقياً.

ويدرس مارسيل كولر المدير الفني الفريق منح الفرصة للبدلاء في بطولة كأس مصر التي يستهل الفريق مشواره فيها بمواجهة منتخب السويس يوم 25 يونيو الجاري في دور الـ32 للبطولة وفي بطولة الدوري التى أوشك الأهلي على حسمها رسمياً .

ويمتلك الأهلي عدد كبير من اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق بشكل منتظم الفترة الماضية بسبب ضغط المباريات وفي مقدمتهم طاهر محمد طاهر واحمد القندوسي ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وثنائي الحراس علي لطفي ومصطفى شوبير.

وحصل فريق الأهلي علي راحة من التدريبات منذ الاثنين الماضي حتى يوم 18 يونيو الجاري ليبدأ بعدها الاستعداد لمواجهة حرس الحدود في الدوري يوم 22 الشهر الجاري ثم مواجهة منتخب السويس ، وتوّج الأهلي ببطولة دوري ابطال افريقيا الأحد الماضي علي حساب الوداد المغربي بالفوز عليه 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة للمباراة النهائية للبطولة.