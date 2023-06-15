شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح: كل سنة وفخر العرب بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل اتحاد الكرة بعيد ميلاد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي الـ31، حيث كتبت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على فيس بوك: "عيد ميلاد فخر العرب.. كل سنة ومحمد صلاح بخير".

ويمتلك محمد صلاح سجلا حافلا مليئا بالإنجازات والأرقام القياسية خلال مسيرته مع جميع الأندية التى ارتدى قمصانها، حيث بدأ مو مسيرته الكروية مع الأندية ضمن صفوف فريق المقاولون العرب، قبل أن يبدأ مشواره الاحترافى مع فريق بازل السويسرى، ثم الانضمام إلى تشيلسي الإنجليزي، وأعير بعد ذلك إلى فيورنتينا الإيطالي ثم فريق روما، قبل محطته الأخيرة مع ليفربول.

تواجد الدولي المصري محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي للاعبين الأفارقة في الدوريات الخمس الكبرى، بعدما قدم الفرعون مستويات متميزة خلال الموسم المنقضي مع نادي ليفربول سواء محلياً أو قارياً.

ووفقاً لشبكة "سوفا سكور" العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم العالمية فإن محمد صلاح تواجد في التشكيل المثالي للاعبين الأفارقة بتقييم بلغ 7.15 درجة كتقييم فني لمستوياته التى قدمها مع الريدز طيلة الموسم الماضي.

وحقق الدولي المصري محمد صلاح رقماً تهديفياً مميزاً في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المنقضي 2022-2023 بعدما تصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف من هجمات عكسية مرتدة، متفوقاً على جميع النجوم المشاركين في "بريميرليج" في واحدة من أقوى المشاركات للفرعون في البطولة الأشهر بالعالم.



