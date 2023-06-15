قبل بيلينجهام.. أبرز لاعبين إنجليز ارتدوا قميص ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، رسميًا توقيع عقد مع لاعب خط الوسط الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام، آتًا من بوروسيا دورتموند الألماني، ليلتحق الرياضي إلى لائحة ضئيلة من مواطنيه الإنجليز الذين دافعوا عن ألوان "لوس بلانكوس".

وكلّف بيلينجهام خزائن ريال مدريد ما يقارب 103 ملايين يورو، بعقد يطول حتى 6 مواسم مقبلة، أي حتى صيف 2029، حسب بيان رسمي من النادي.

وتعد صفقة بيلينجهام ثاني أغلى صفقة يبرمها الملكي بعد إيدين هازارد عام 2019 من تشيلسي بـ 115 مليون يورو، ومن ناحية أخرى تعد ثاني أكبر صفقة مبيعة في تاريخ بوروسيا دورتموند، عقب عثمان ديمبيلي إلى برشلونة بـ140 مليون يورو في 2017.

أبرز اللاعبين الإنجليز في تاريخ الريال

لوري كننغهام



لوري كننغهام أول لاعب بريطاني يمثّل ريال مدريد، انضم إلى صفوف النادي الملكي في صيف 1979 قادمًا من وست بروميتش مُقابل 950 ألف جنيه إسترليني.

سجّل كننغهام هدفًا 21 من 62 مباراة بقميص ريال مدريد، كما تمكن من الفوز بثنائية الدوري والكأس المحليتين في أول موسمين له، لكن بريقه لم كثير بسبب تعرّضه لإصابة خطيرة في الركبة أبعدته عن المشاركة إلى حين رحيله عام 1984.

لوري كننغهام

ستيف ماكمانامان

ترك ستيف ماكمانامان ليفربول بعد انتهاء عقده معهم، وانضمام إلى صفوف ريال مدريد بالمجان عام 1999، وأثبت اللعب الإنجليزي حضوره، عندما سجّل في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فالنسيا عام 2000، وقاد الملكي للقب في أول موسم له.

استمر 5 مواسم بقميص ريال مدريد، ونجح في الفوز بـ7 ألقاب، أبرزها لقبان لدوري أبطال أوروبا ولقبان للدوري الإسباني، قبل أن يعود الدوري الإنجليزي مرة أخرى، من خلال بوابة مانشستر سيتي عام 2003، ويعتزل معه بعد عامين.

ستيف ماكمانامان

ديفيد بيكهام

انضم ديفيد بيكهام إلى ريال مدريد عام 2003، قادمًا من مانشستر يونايتد، الذي تميز بتعدد استخداماته، وقبل كل شيء، بتسديداته البارعة للكرة، وكانت بداية بناء غلاكتيكوس جديد لريال مدريد، الذي كان يضم أيضًا في تلك الفترة زيدان وراؤول وفيجو وروبرتو كارلوس والظاهرة رونالدو.

استمر بيكهام مع ريال مدريد لمدة 4 مواسم، لم تشهد خزائن النادي كؤوسًا بالقدر المتوقّع، ولم يحقق الفريق في تلك الفترة إلا لقبين محليين فقط.

ديفيد بيكهام

مايكل أوين

انتقل مايكل أوين إلى ريال مدريد عام 2004، ويعد اللاعب الإنجليزي الوحيد الحائز على الكرة الذهبية في القرن الجديد في عام عندما كان في صفوف ليفربول.

ولكن كان مسيرته قصيرة مع الناي الملكي، حيث لعب موسمًا واحدًا فقط، في ذلك الموسم لم يستطع اثبات انفسه في التشكيلة الأساسية بالفريق، وسجل أوين 16 هدفًا وقدّم 4 تمريرات حاسمة، ليرحل في 2005 إلى نيوكاسل.

مايكل أوين

جوناثان وودغيت

انضم جوناثان وودغيت إلى ريال مدريد قادمًا من نيوكاسل عام 2004،حيث صنفت تلك الصفقة التي صنفت بين الأسوأ في تاريخ الدوري الإسباني، بسبب كثرة الإصابات والبطاقات الحمراء والأهداف العكسية، دمّرت مسيرته مع الملكي تمامًا.

في أول موسم له، شارك في مباراة وحيدة فقط بسبب تعرضه للإصابة، واستمر اللاعب لمدة 3 مواسم، شارك في 14 مباراة فقط ليرحل عن الميرنجي فيعام 2007 متجها إلى ميدلسبره.