شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع مقاييس خاصة لاختيارات الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسلك مسئولو نادى الزمالك نهجاً مختلفاً في طريقة التعاقد مع الصفقات الجديدة في الفترة الحالية، رافضين الأساليب القديمة التي كان يعتمد عليها الأبيض في جلب اللاعبين،سواء عن طريق مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة باللاعب أو الاكتفاء بالسؤال مدربيه عنه حيث يتطلب الامر مواصفات جديدة بخلاف مهاراته الكروية.

وتٌبنى السياسة الجديدة لمسئولى نادى الزمالك في التعاقد مع الصفقات الجديدة، عن طريق إعداد تقرير شامل ومفصل عن اللاعب وشخصيته داخل الملعب ومدى قدرته على تحمل الضغوط والتغلب عليها، فضلاً عن التزامه خارج المستطيل الأخضر.

ويعتمد مسئولو النادى الأبيض، على متخصصين في تنفيذ فكرهم في آلية التعاقد مع الصفقات الجديدة،فضلاً عن الجلوس مع اللاعب ومشاهدته على أرض الواقع دون الاعتماد على مقاطع الفيديو أو أي من الطرق التقليدية، خصوصاً أن الأبيض يرغب في جلب لاعبين لديهم القوة والشخصية التي تناسب الفريق.

في سياق مختلف، سلم أوسوريو التقرير الخاص بالصفقات الجديدة، وكذلك المراكز التي تحتاج إلى دعم في الموسم الجديد، التي من شأنها تخدم فكره وطريقة لعبه، وعلى رأسها طلبه التعاقد مع 3 صفقات تتمثل فى التعاقد مع جناح يلعب بقدمه اليسرى، ولاعب وسط بوكس تو بوكس، بالإضافة لمدافع يلعب بقدمه اليسرى.

ويضع مسئولو نادى الزمالك أكثر من صفقة على طاولة المفاوضات، في المراكز التي طلب أوسوريو دعمها، تمهيداً لعرضها عليه، من خلال مشاهدتهم في المباريات وعن طريق الفيديو لاتخاذ القرار النهائي قبل بدء التفاوض الرسمي مع أنديتهم.