شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه حرس الحدود وديا اليوم استعدادا لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، في السادسة مساء اليوم الخميس مباراة ودية مع نظيره حرس الحدود علي ستاد جهاز الرياضة ضمن خطة رفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين في فترة الاجندة الدولية.

ويستعد الطلائع لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها السادسة والنصف مساء الجمعة 23 يونيو باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس مصر.

على صعيد مختلف، إنتظم خالد عوض، لاعب طلائع الجيش، فى تدريبات فريقه بعدما انتهت مهمته مع منتخب مصر بعدما كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر استدعاء 6 لاعبين من مواليد 2003 للمشاركة في تدريبات المنتخب يومي السبت والأحد قبل العودة إلى أنديتهم، لمواجهة النقص العددي في صفوف المنتخب.

وتلقى نادى طلائع الجيش استدعاء من الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة روي فيتوريا لانضمام خالد عوض لاعب الفريق لتدريبات المنتخب الأول.

نجح خالد عوض في تثبيت أقدامه بالدوري الممتاز المصري بعد أن منحه الجهاز الفني للطلائع الثقه والدفع به اساسيا في مباريات الفريق ضمن خطة الجهاز الفني في الدفع بالعناصر الواعدة.

ومن جانبه هنأ الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، اللاعب بهذا الاختيار علي أن يكون بداية لتثبيت أقدامه بالمنتخب الأول.

فوز الطلائع على الاسماعيلى بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز أخرج الطلائع من دوامة الهبوط، برصيد 32 نقطة في المركز الرابع عشر من 31 مباراة، وبفارق نقطة عن منطقة الهبوط التي تبدأ بأسوان السادس عشر، الذي يملك مباراة أمام المقاولون العرب.

وخرج عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش ببطاقة حمراء بسبب الاعتراض على الحكم في الدقيقة 33.

طلائع الجيش حقق فوزه الثاني على التوالي مع مدربه الجديد عبد الحميد بسيوني، بعد الفوز على سموحة 2-0 في المباراة الماضية

وعقد بسيوني اجتماعا مع إدارة نادى طلائع الجيش وتم الاستقرار علي عودته لقيادة فريق الكرة لتصحيح مسار الفريق بجدول الدوري لاسيما أنه تمكن من قيادة الطلائع في وقت سابق للتتويج ببطولة السوبر المصري علي حساب الأهلي كما حقق نتائج متميزة مع الفريق ببطولة الدوري.

ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 32 نقطة، بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدف.