شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لقاءات اليوم فى ختام مجموعة الصعيد بالقسم الثانى.. صراع الجونة ولافيينا مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الخامسة مساء اليوم الخميس، 8 مواجهات حاسمة فى إطار منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة من مجموعة الصعيد فى دورى القسم الثانى بين شبان قنا مع الجونة، أسمنت أسيوط مع لافيينا، المدينة المنورة مع ديروط، المنيا مع كيما أسوان، النصر للتعدين مع ملوى، تليفونات بنى سويف مع بترول أسيوط، مصر المقاصة مع الألومنيوم، الفيوم ومركز شباب طامية.

يحل فريق الجونة متصدر مجموعة الصعيد برصيد 66 نقطة، ضيفا على فريق شباب المسلمين بقنا صاحب المركز الحادى عشر برصيد 30 نقطة، وطلب أحمد مصطفى بيبو مدرب الجونة من اللاعبين الهدوء والتركيز على خطف الثلاث نقاط وتحقيق الفوز للتأهل للدورى الممتاز دون النظر لأى نتيجة أخرى، فى المقابل يأمل شبان قنا فى تحقيق فوز شرفى بعدما فقد كل الفرص فى التأهل لدورى المحترفين كما ضمن البقاء فى المحترفين ب.

ويواجه فريق لافيينا صاحب المركز الثانى برصيد 65 نقطة، فريق أسمنت أسيوط صاحب المركز التاسع برصيد 38 نقطة، ويسعى النرويجى جورج كاليدى مدرب لافيينا للعودة بالنقاط الثلاثة وانتظار هدية من شبان قنا فى تحقيق الفوز أو التعادل مع الجونة لخطف بطاقة الصعود، فيما يأمل أسمنت أسيوط فى تحقيق الفوز وانتزاع المركز الثامن وتحسين وضعه.

ويستضيف فريق المنيا صاحب المركز السابع برصيد 43 نقطة، فريق كيما أسوان صاحب المركز السادس برصيد 45 نقطة، فى مباراة تساوى 6 نقاط على حسم مقعد المركز السادس الذى يخوض صاحبه دورة ثلاثية للتأهل لدورى المحترفين أ فى الموسم المقبل.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من، المدينة المنورة مع ديروط، النصر للتعدين مع ملوى، تليفونات بنى سويف مع بترول أسيوط، مصر المقاصة مع الألومنيوم، الفيوم ومركز شباب طامية.