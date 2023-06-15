شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه الاتحاد اليوم وديا استعدادا لمواجهة النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه نادى سموحة بقيادة أحمد سامى اليوم الخميس، الاتحاد السكندرى في مباراة ودية، استعدادا لمواجهة النجوم المقرر لها 24 يونيو الجارى فى كأس مصر.

ويسعى أحمد سامى لتجربة العديد من اللاعبين خلال مباراة الاتحاد السكندري الودية، من أجل الاستقرار على التشكيل الأمثل فى مباراة النجوم فى كأس مصر.

ويلتقى سموحة غدا الجمعة، مع منتخب كفر الدوار في البروفة الأخيرة لمواجهة النجوم، لتجربة أكبر قدر من اللاعبين ومنح الفرصة للبدلاء والناشئين للاستعانة بهم في المباريات المتبقية.

ووضع أحمد سامى نظام التدريب على فترتين، حيث يتدرب سموحة فى الثامنة والنصف صباحا، ثم التدريب فى الرابعة والنصف مساء، لاستغلال فترة التوقف الحالية من أجل تجهيز اللاعبين بشكل أكمل لخوض المباريات المهمة المقبلة.

ويأمل أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، في علاج كل السلبيات التي ظهرت على الفريق في المباريات السابقة، والتي تسببت في خسارة الفريق السكندرى للعديد من النقاط السهلة، وآخرها في مباراة سيراميكا الذى خسر فيها الفريق نقطتين في الثوانى الأخيرة.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفا.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة فريق النجوم فى إطار منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم، المقرر لها 24 يونيو الجارى.

وأجرى جونيور أجايى عملية جراحية أخرى، بعدما أثبتت الأشعة حاجته لعملية جديدة للتعافى من الإصابة بكسر في ساق القدم تعرّض لها في آخر المباريات الودية استعدادا للموسم الحالي، والتي أبعدته عن المباريات الماضية.

كما صرفت إدارة سموحة مستحقات شهرين للنيجيري أجايى والتكفل بكل ما يحتاجه اللاعب للعودة مجددا للملاعب والمشاركة بشكل طبيعي في المباريات.