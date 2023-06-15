شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب عودة كولر من سويسرا لحسم ملف العروض الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي عقد جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق من أجل مناقشته في بعض الأمور الخاصة بالفريق ، وينتظر مسئولو النادي عودة كولر من بلاده التى سافر إليها مؤخراً لقضاء أجازة هناك عدة أيام مٌستغلاً توقف الدوري من أجل التحدث معه في بعض الملفات الكروية الهامة ويأتي في مقدمتها ، العروض الخارجية التى بدأت تصل لبعض لاعبي الفريق عقب تألقهم مع المارد الأحمر خلال الفترة الماضية ومساهمتهم في تتويج المارد الأحمر بلقب بطولة أفريقيا على حساب الوداد المغربي ويأتي في مقدمتهم ، حمدي فتحي والمالي آليو ديانج وأحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم بجانب محمد مجدي أفشة ومحمد شريف .

وإرتبط اسم أكثر من لاعب في الأهلي بعروض مُغرية الفترة الماضية ، أبرزهم حمدي فتحي الذي تلقى عرضاُ مُغرياً من نادي الوكرة القطري وصلت قيمته لـ 3 مليون دولار لضم اللاعب كما إرتبط أسم أحمد عبد القادر بعرض رسمي من نادي سيسكا موسكو الروسي بجانب عروض من الخليج وتركيا للرباعي ، ديانج وشريف وأفشة وعبد المنعم.

ويرغب مسئولو الأهلي في حسم هذه العروض مع المدرب السويسري وإتخاذ القرارات التى تخدم مصلحة الأهلي واللاعب معاً لاسيما وأن النادي سيكون أمامه إرتباطات قوية في الموسم المقبل ، ومن المقرر أن يتم مناقشة هذا المف بعناية بعد عودة كولر من سويسرا.