شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يواجه غانا وديًا اليوم استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر الأولمبي في السادسة مساء اليوم الخميس، نظيره الغاني، في مباراة ودية تجري احداثها على استاد الإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر انطلاقها في المغرب يوم 24 يونيو الجاري، إلى 8 يوليو المقبلين، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتضم مجموعة مصر كلا من: مالى والجابون والنيجر بينما تضم المجموعة الأولى: المغرب البلد المضيف وغانا والكونغو برازفيل وغينيا، ويستهل الفراعنة أولى مبارياته يوم 25 يونيو أمام النيجر فى مدينة طنجة التي تستضيف منافسات مجموعة مصر.

وضمت قائمة المنتخب 23 لاعبا هم: حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد،حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، عمر فايد، محمد سمير، إبراهيم عادل، محمود صابر،عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد، محمد شحاتة، محمود جهاد،علي زعزع، أحمد فوزي،أحمد عاطف، عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل.

وأكد روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن أزمة عدم مشاركة لاعبيه بشكل أساسي مع أنديتهم كانت أزمة في البداية، مؤكدًا أن الجهاز الفني ركز على العمل مع هؤلاء اللاعبين في الفترة الماضية ووقف على امكانياتهم مبديًا ثقته التامة في قدرة المنتخب على العودة من المغرب بالبطولة وتذكرة التأهل للأولمبياد.

وانتظم المنتخب الأوليمبي في معسكر تدريبي مغلق، الإثنين الماضي بمدينة برج العرب بالإسكندرية في بداية استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تقام في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو حتى 8 يوليو المقبلين، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويمنح ميكالي راحة للاعبين غدا الجمعة على أن يتجمع الفريق بعد غدا السبت للسفر إلى المغرب لمواجهة الكونغو وديًا أيضا، والمقرر لها 20 يونيو الجاري، حيث استقر الجهاز الفني على البقاء في مدينة الرباط المغربية لمدة 6 أيام قبل الانتقال إلى مدينة طنجة مسرح مواجهات المنتخب في دور المجموعات.

على الجهة المقابلة، خاض منتخب غانا الأولمبى، تدريبه الأول على الرمل بالإسكندرية، بعد وصول البعثة في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء الماضي، لمطار برج العرب، وتدريب المنتخب الغاني على استاد الإسكندرية أمس الأربعاء، حيث يستعد هو الأخر للقتال على حصد تذكرة مؤهلة للمربع الذهبي في المجموعة الأولى.