شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يهدى قميص ليفربول لنجم فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى النجم المصرى محمد صلاح، قائد ليفربول الإنجليزى ومنتخب الفراعنة، قميصه مع فريقه الإنجليزى لمحمد رضا بوبو صانع ألعاب فريق فيوتشر.

ونشر بوبو صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام جمعته بقائد الفراعنة خلال تواجدهم بمعسكر المنتخب وعلق: الملك المصرى.

وتغلب المنتخب الوطنى أمس الأربعاء، على نظيره الغينى بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين بالمغرب ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

وضمن المنتخب الوطنى تأهله إلى أمم أفريقيا، حيث كان يكفى الفراعنة التعادل فقط فى تلك المباراة، التى حصدوا فيها الفوز وصدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، فيما توقف رصيد منتخب غينيا عند 9 نقاط فى المركز الثانى.

ويستعد فيوتشر لمواجهة النادى المصرى يوم 24 يونيو الجارى ضمن منافسات الدور نصف النهائى ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، حيث يحمل فيوتشر اللقب عن النسخة الماضية.