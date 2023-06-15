شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يمنح لجنة الزمالك الضوء الأخضر للتعاقد مع الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الزمالك مسئولو النادى الأبيض الضوء الأخضر للتعاقد مع الصفقات الأجنبية التى تم تحديدها بالتنسيق مع لجنة الكرة، حيث ستكون فى 3 مراكز حددها الجهاز الفنى،وهى التى تعانى من نقص وعجز شديد.

وتحرك مسئولو نادى الزمالك فى بدء التفاوض الرسمى مع أندية هؤلاء اللاعبين، من أجل إنهاء الملف سريعاً خصوصاً أن الفريق الأبيض ينتظر حدثاً مهماً بالمشاركة فى البطولة العربية، حيث يقع الفارس الأبيض فى المجموعة الثالثة والتى تضم كلاً من النصر السعودى، والشباب السعودى، بجانب الاتحاد المنستيرى التونسي.

من ناحية أخرى سلم أوسوريو التقرير الخاص بالصفقات الجديدة، وكذلك المراكز التى تحتاج إلى دعم فى الموسم الجديد، التى من شأنها تخدم فكره وطريقة لعبه، وعلى رأسها طلبه التعاقد مع 3 صفقات تتمثل فى التعاقد مع جناح يلعب بقدمه اليسرى، ولاعب وسط بوكس تو بوكس، بالإضافة لمدافع يلعب بقدمه اليسرى.

ويضع مسئولو نادى الزمالك أكثر من صفقة على طاولة المفاوضات، فى المراكز التى طلب أوسوريو دعمها، تمهيداً لعرضها عليه، من خلال مشاهدتهم فى المباريات وعن طريق الفيديو لاتخاذ القرار النهائى قبل بدء التفاوض الرسمى مع أنديتهم.