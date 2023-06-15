شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخوض تجربة ودية امام المصري البورسعيدى استعداداً لتماسيح النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم الخميس أولى ودياته أمام المصري البورسعيدى فى فترة التوقف الحالية لتجهيز اللاعبين لمواجهة أسوان فى السابعة مساء الخميس 29 يونيو الجارى باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ونجح الجهاز الإدارى فى الاتفاق على خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف يومى 15 يونيو و18 يونيو أمام المصرى ودمياط، لتجهيز اللاعبين للمواجهة المصيرية أمام أسوان التى يأمل حمزة الجمل فى الفوز بها للابتعاد عن مناطق الخطر فى الدورى.

قرر حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، تصعيد 7 ناشئين من قطاع الناشئين لتدريب الإسماعيلى، استعدادا لمواجهة أسوان هم: عبد الله السعيد ومحمد بحيرى ومحمد زيدان ومحمد وجدى وعبد الله حسنى ومحمد خطارى وبشار أشرف بالإضافة للرباعى الصاعد مروان حمدى وأبو بكر حمزة وعمر الساعى وإياد العسقلانى

ويبحث حمزة الجمل عن تحقيق الفوز الثامن للوصول إلى النقطة 36 التى تمنحه الاطمئنان لحد كبير على بقاء الإسماعيلى في بطولة الدورى، خاصة أن فرق القاع بدأت تجميع النقاط وإشعال الموقف، فيأمل فى الخروج بالنقاط الثلاثة لتصحيح مسار الفريق.

ويستغل الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى، بقيادة مجدى الباز، فترة توقف الدورى الحالية لتجهيز عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق للعودة لقائمة الدراويش. وتعافى عبد الرحمن مجدى من الإصابة بمزق فى عضلة الفخذ، حرمته من التواجد مع الدراويش فى المباريات المهمة الماضية، وكان اللاعب جاهزاً للمشاركة فى مباراة طلائع الجيش الماضية، ولكن الجهاز الفنى بقيادة حمزة الجمل رفض المغامرة به لمنحه فرصة أطول لاستعادة فورمته الفنية والبدنية.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، قد قرر إيقاف مستحقات لاعبيه لأجل غير مسمى، بسبب الخسارة الأخيرة من طلائع الجيش، والتى أدت لتأزم موقف الدراويش فى جدول الدوري

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفا.

في سياق آخر، يفقد فريق الاسماعيلى جهود لاعبه محمد هاشم مدافع الفريق في مباراة أسوان المقبلة بسبب الإيقاف بعدما تعرض اللاعب للطرد في مباراة طلائع الجيش التي خسرها الدراويش بهدف دون رد في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري .